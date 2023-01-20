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Dünya liderlerine seslenirken ima etti! Zelenskiy'den ortalığı karıştıracak iddia: Putin öldü

20.01.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus lider Vladimir Putin, zaman zaman kanser ve parkinson hastalıklarıyla mücadele ettiği, hatta dublör kullandığı iddialarıyla gündeme geliyor. Ancak son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çok konuşulacak bir iddia daha ortaya attı. Putin'in öldüğünü ima eden Zelenskiy, "Hala yaşadığından emin değilim, kararları veren Putin olmayabilir" dedi.

Dünya liderlerine seslenirken ima etti! Zelenskiy'den ortalığı karıştıracak iddia: Putin öldü

Putin, sağlığı hakkındaki iddialar artarken kamuoyunun önünde de pek görünmüyor. Ortodoks Hristiyanların geleneksel ayinlerine katılmaması da Putin hakkındaki iddiaları pekiştirdi. Bu sırada Ukrayna lideri Zelenskiy ilginç bir iddia ortaya attı.

"YAŞADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM"

Zelenskiy, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderlerine seslenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala hayatta olup olmadığını sorguladı.

Zelenskiy, Putin'in öldüğünü ima ederek şunları söyledi:

"Şu an kiminle konuşacağımı kestiremiyorum. Rusya Devlet Başkanının yaşadığından hala yaşadığından ya da kararları verenin o olduğundan emin değilim."

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ: PUTİN, ZELENSKİY İÇİN BÜYÜK SORUN OLSA GEREK

Kremlin ise Zelenskiy'i yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in açıklamasına yanıt olarak şunları kaydetti:

"Belli ki Rusya ve Putin, Ukrayna ve Zelenskiy için büyük sorun oluşturuyor. Ayrıca şu da çok açık ki Zelenskiy psikolojik olarak ne Rusya'nın ne de Putin'in var olmasını isterdi."

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Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy

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