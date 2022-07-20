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Putin'in yürüyüşü olay oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Ölümcül kanser mi?

20.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahran'da yapılan İran, Türkiye ve Rusya arasındaki üçlü zirve tüm dünyada yakından takip edilirken, tarihi zirve öncesi Rus lider Putin'in verdiği çok konuşuldu. İran'a indiği sırada yürüyüşü dikkat çeken Putin'in sağlık sorunuyla ilgili iddialar yeniden gündem oldu. İngiliz basını sağ kolunu hareket ettirmediği ve topalladığı gözlenen Putin'in ölümcül kansere yakalanmış olabileceğini yazdı.

Putin'in yürüyüşü olay oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Ölümcül kanser mi?

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Türkkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleşen 3'lü zirve dünya gündeminde geniş yer bulurken Putin'in havaalanındanki görüntüsü olay oldu. İngiliz Metro gazetesi 'Vladimir Putin, İran'a indikten sonra kırmızı halıda topallıyor' başlıklı haberinde Rus liderin uçağın merdivenlerinden inerken zorlandığı ve 'fark edilebilir' bir şekilde topalladığı iddiasına yer verildi.

Bu görüntünün Putin'in sağlık durumu ile ilgili söylentileri körüklediğinin altının çizildiği haberde şu ifadeye yer verildi; 'Putin dengesiz görünüyordu ve sağ kolu sertçe yanında asılı halde duruyordu.'

'SAĞ KOLUNU OYNATAMIYOR, TOPALLIYOR'

Bu görüntülere atıfta bulunan bir başka İngiliz gazete Mirror ise Putin'in topalladığını ve bir süredir sağ kolunu hareket ettirmediğiniz yazdı.

'ÖLÜMCÜL KANSER' İDDİASI

Haberde 'Putin ayakları üzerinde kararsız görünüyor ve bu görüntüler Rus liderin Parkinson veya ölümcül kanser olduğu söylentilerinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olabilir.'

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RUS AJAN PUTİN'İN KALAN ÖMRÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı.

İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

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'GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR'

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin rusya devlet başkanı vladimir putin
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