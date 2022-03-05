Putin, 'sahte haberlere hapis cezası'nı onaylamıştı! CNN ve Bloomberg Rusya'daki yayınlarını durduruyor

Putin'in Ukrayna savaşına yönelik "sahte haberlere" hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylaması yeni gelişmelere yol açtı. Son gelişmeye göre Amerikan yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg Rusya'daki yayınlarını durduruyor.

"CNN, RUSYA'DAKİ YAYINLARINI DURDURACAKTIR"

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN, durum değerlendirmesi yapar ve gelecekteki adımları konusunda çalışırken Rusya'daki yayınlarını durduracaktır." ifadesine yer verildi.

"BAĞIMSIZ GAZETECİLERİ İÇERİ ATMAK İÇİN"

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait de yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Rusya'daki faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Putin'in imzaladığı düzenlemenin "bağımsız gazetecileri içeri atmak için" tasarlandığını kaydeden Micklethwait, "Bu durum, Rusya'da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

BBC DE RUSYA'DAKİ GAZETECİLERİN ÇALIŞMALARINI "GEÇİCİ OLARAK" ASKIYA ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rusya'da Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısının parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylanmasının ardından, bu ülkede görev yapan tüm gazetecilerinin çalışmalarını "geçici olarak" askıya alacağını duyurmuştu.

BBC İcra Kurulu Başkanı Tim Davies, yaptığı açıklamada, Rusya'nın söz konusu kararının, bağımsız gazetecilik sürecini suç haline getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu istenmeyen gelişmenin tüm sonuçlarını değerlendirirken, bu, bize tüm BBC gazetecilerinin ve Rusya'daki destek personelinin çalışmalarını geçici olarak askıya almaktan başka seçenek bırakmıyor. BBC Rusça servisimiz, Rusya dışından çalışmaya devam edecek. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir ve sadece işlerini yaptıkları için onları cezai kovuşturma riskine maruz bırakmaya hazır değiliz. Cesaretleri, kararlılıkları ve profesyonellikleri için hepsini takdir etmek istiyorum."

Davies, Ukrayna'daki ve dünyanın dört bir yanındaki BBC gazetecilerinin, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında haber yapmaya devam edeceğinin altını çizmişti.

SAVAŞA İLİŞKİN 'SAHTE HABERLERE' HAPİS CEZASI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kasıtlı sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde ceza süresi 15 yıla kadar çıkabilecek. (AA)



