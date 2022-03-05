Zelenskiy'den NATO'ya sert çıkış! "Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Ukrayna'nın direnişi sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gün içinde peş peşe önemli açıklamalar yapmıştı. Zelenskiy son açıklamasında ise NATO'ya sert tepki gösterdi.

"BUGÜNDEN İTİBAREN ÖLENLERİN HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLECEK"

Zelenskiy, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

"İTTİFAKIN BUGÜN YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY..."

Öte yandan Zelenskiy, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" şeklinde konuştu. (İHA)



