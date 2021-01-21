Qualcomm Snapdragon 888 kullanan cihazlar

Akıllı telefon pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Firmaların bu rekabette öne geçmek için yapmak zorunda oldukları tek şey ise her zaman en iyiyi hedeflemek.

Malum orta segmentte geniş bir yelpaze mevcut. Fakat söz konusu üst segment olduğunda her marka en iyi modeliyle kullanıcının karşısına çıkmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda da yonga setinden, ekrana en iyi bileşenleri kullanmak zorunda kalıyorlar.

Günümüzde yonga seti tarafında en iyi yonga seti Qualcomm tarafından geliştirilen SD 888 diyebiliriz. En azından Android tarafında. Zira Apple tarafından üretilen A14 sadece iOS cihazlarında kullanıldığı için Android tarafını pek ilgilendirmiyor.

İŞTE SNAPDRAGON 888'Lİ AKILLI TELEFONLAR

Peki Android tarafında en güçlü yongayı yani Snapdragon 888'i kullanacak olan telefonlar hangileri? Bu telefonlara geçmeden önce kısaca SD 888'in özelliklerini bir hatırlatalım. Sonrasında ise bu yonga ile gelmesi kesinleşmiş telefonlara göz atalım.

Xiaomi Mi 11

Galaxy S21 ailesi (Yalnızca Çin, ABD ve Güney Kore versiyonu)

OPPO Find X3

vivo iQOO 7

Realme Race

Vivo X60 Pro+

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