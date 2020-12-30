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Xiaomi Mi 11 Snapdragon 888 işlemcisi ile ne kadar güçlü?

30.12.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 Snapdragon 888 işlemcisi ile ne kadar güçlü?

Snapdragon 888 işlemcili Xiaomi Mi 11 3DMark OpenGL ES 3.1 testinde ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi Mi 11 3DMark OpenGL ES 3.1 testinde Huawei Kirin 9000 işlemcili Mate 40 ve Mate 40 Pro'yu geçemedi.

Xiaomi Mi 11, Çin'de düzenlenen özel bir etkinlik ile kamuoyuna tanıtıldı. Mi 11'in özellikleri ve fiyatı dikkat çekerken, Türkiye'de de satılması beklenen telefonun Snapdragon 888 işlemcisine sahip ilk telefon olması da önemli bir anlam taşıyordu. Pek çok kişi, telefonun sentetik testlerde göstereceği performansı merak ediyordu. Weibo'daki bir sızıntı kaynağı ise bu konuda merakları giderebilecek bazı sonuçlar paylaştı.

XİAOMİ Mİ 11 MATE 40 VE MATE 40 PRO'NUN GERİSİNDE

3DMark Open GL ES 3.1 testinden alındığı iddia edilen sonuçlar, Xiaomi Mi 11'in performansını ortaya koydu. Buna göre Mi 11; Mate 40, Mate 40 Pro, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, iQOO 5, iQOO 5 Pro, Mi 10 Ultra, OnePlus 8T ve Huawei P40 Pro+'ın test sonuçları ile karşılaştırıldığında, kendisini zirveye yerleştirecek performansı veremedi. Zira testin en yüksek puanları Kirin 9000 işlemcili Huawei Mate 40 ve Huawei Mate 40 Pro'ya aitti.

Mi 11 test

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Mİ 11 DİĞER RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Mi 11 3DMark OpenGL ES 3.1 testinden 8.546 puan alırken, Mate 40 8.771 puan ve Mate 40 Pro ise 9.065 puan aldı. Ancak Mi 11, Mate 40 modellerinin arkasında kalmasına rağmen Samsung Galaxy Z Fold 2 gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı. Tabii burada işlemci farkını da hesaba katmak gerek. Son olarak söz konusu puanların resmi sonuçlar olmadığını, bir sızıntı kaynağı aracılığıyla paylaşılan test sonuçları olduğunu belirtelim.

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