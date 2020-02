Quaresma'dan Şenol Güneş ve Ronaldo sözleri

Hafif sakatlığı bulunan Quaresma, Antalya maçında forma giymek istediğini belirterek, "Tabii her şeyden önce takım gelir. Hem teknik direktörümüzle hem de doktorla konuşacağız. Benim açımdan oynamakla alakalı bir problem de yok ve oynamak da isterim fakat bu sadece benim verebileceğim bir karar değil. Teknik direktörümüzle ve doktorumuzla konuştuktan sonra takım yararına en iyisi hangisi olacaksa onu yapacağız" dedi.

Quaresma, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Önem derecesi çok yüksek bir maç oynayacağımızın farkındayız çünkü bulunduğumuz durum itibarıyla Antalya bizim rekabet ettiğimiz kulüplerden biri. O yüzden orada puan kaybına herhangi bir tahammülümüz yok. Oraya gittiğimizde de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız çünkü zaten yeterince puan kaybettik ve tehlike bölgesinin içerisindeyiz. Bulunduğumuz yerden bir an önce çıkmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetler de aynı zamanda tekrar özgüven kazanmamıza yardımcı olacak. Bu yüzden Antalya karşısında galibiyet istiyoruz" diye konuştu.

Futbol oynamaya devam etmek istediğini aktaran tecrübeli futbolcu, "Evet, şu anki fikrim futbola olabildiğince devam etmek çünkü kendimi fizik olarak iyi hissediyorum. Futbola verebileceğim ve futbolun bana verebileceği birçok şey olduğuna inanıyorum. O yüzden şu anda futbol oynamaya devam etmek niyetindeyim. Kasımpaşa'da oldukça mutluyum, Kasımpaşa'da devam edip etmemek hem kulübün isteğiyle alakalı hem de benim isteğimle alakalı bir durum. Nisan ayı geldiğinde bunu oturup konuşabiliriz kulüple. Sahip olduğum sözleşmeye dayanarak bunu söylüyorum. Kulübün ve benim fikrim örtüşürse tabii ki Kasımpaşa'da devam etmek isterim çünkü burası gerçekten saygı duyulmayı hak eden, çok saygı duyduğum bir kulüp. Her şeyiyle insanların gerçekten birbirine yardımcı olduğu ve içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğum bir yer. Ama tabii ki herkesin öncelikli amacı takımı ligde tutabilmek ve burada mücadele etmeye devam edebilmek. Ondan sonrası Kasımpaşa'da devam edip etmemek, dediğim gibi iki tarafa bağlı bir süreç olarak gelişecektir. Daha sonrasında ne olacağını açıkçası çok planlamadım, bunu sadece Allah bilir" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa'nın ligde kalacağına inandığını belirten Quaresma, "Sadece futbolda değil hayatta da her şey olabilir ama ben her zaman olumlu düşünen bir insanım. Kasımpaşa'nın ligde kalacağına inanıyorum. Benim açımdan Kasımpaşa'nın ligde olmayacağı gibi bir durum söz konusu değil, onu düşünmüyorum. O yüzden Kasımpaşa'yı ligde tuttuktan, herkes elinden gelenin en iyisini yapıp çalışmalarını gösterdikten sonra ileride ne olacağını hep birlikte görürüz" diye konuştu.

"PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDAKİ MİSYONUMU DOLDURDUM"

Milli takımdaki misyonunun sona erdiğini belirten Quaresma, "Bir oyuncu olarak milli takımdaki misyonumu doldurduğumu düşünüyorum. Ülkemin tarihine geçecek bir kupada ülkeme, takıma hizmet ettim. Bu oynanacak şampiyonayı daha önce kazandım. Portekiz Milli Takımı iyi; genç ve kaliteli oyuncuları var. Portekiz Milli Takımı'nı EURO 2020'de bir taraftar olarak destekleyeceğim ve onların yanında her zaman bir taraftar olarak bulunacağım" dedi.

"TÜRK TARAFTARLARININ BANA GÖSTERMİŞ OLDUĞU İLGİDEN DOLAYI MÜTEŞEKKİRİM"

DHA'ya verdiği röportajda Türkiye'de kendisine gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Quaresma, "Her zaman bana gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Türk taraftarlarına müteşekkirim. Belki Portekizli oyuncuların oynama ve mücadele etme şekli, sahada gösterdikleri karakter ve kendi karakterleri ile alakalı olabilir. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her zaman herkese çözüm üretmeye çalışırım. Belki sahip olduğum sahadaki bu özellikler Türk taraftarları tarafından takdir ediliyor ve seviliyor olabilir. Diğer Portekizli oyuncuların da sahada gösterdikleri karakter, sorumluluk almaları, hata yaptıktan sonra yaptıkları hatayı kabullenip ona rağmen mücadele etmeye devam etmeleri ve gösterdikleri duruş Türk taraftarların hoşuna gidiyor; o yüzden seviliyor olabilirler" ifadelerini kullandı.