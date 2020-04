Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...

Abdülkadir, Uğurcan, İrfan Can gibi oyuncuları söyleyebilirim. Bence Türk oyuncular çok yetenekli ve doğduklarında bu yetenekle ve kaliteyle doğuyorlar. Daha sonrası biraz mantalite ve zihinsel hazırlıkla alakalı. Çünkü günümüzde futbol, yetenekten çok daha fazlası. Profesyonel olmak, iyi dinlenmek, doğru beslenmek, çalışmak, bu tarz detaylar futbolda fark yaratıyor. O yüzden sadece yetenekle alakalı değil çünkü Türk genç futbolcuların hepsi yetenek olarak üst düzeyde."

"TFF VE DEVLETE GÜVENiYORUM"

"Oynatmaya karar verirlerse durum güvenli olduğu için bu kararı alacaklardır. Ben de güvenli olduğunu hissedersem oynamakla alakalı herhangi bir problemim olmaz. Umarım TFF'nin öngördükleri tarihe kadar bu durum çok daha iyiye gider ve bu hastalıktan kurtulmayı başarabiliriz. Dürüst olmak gerekirse futbol oynamayı çok özledim ama en başta gelen şey; her zaman insan sağlığı. Durumun değerlendirilmesi federasyon ve devlet tarafından yapılıp bir karara bağlanacaktır. Ama tabii ki durum düzelmez ise her zaman insan sağlığını ön planda tutmalıyız. Tabii ki futbol oynamak, ligi bitirmek ve normale dönmek hepimizin isteği ama önceliğimiz her zaman sağlıklı olmak."

"AVCI İLE DİYALOĞUMUZ iYiYDi, GÜNEŞ'TEN ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENDiM"

"Abdullah Avcı'yla herhangi bir problem yaşamadım. Benim Beşiktaş'tan ayrılma sebebim teknik direktör değil, başkandı. Abdullah Avcı'yla her zaman iyi bir diyaloğumuz oldu ve onunla çalışmaktan çok keyif aldım. Umarım her zaman başarılı olur.

Şenol Güneş'le çok özel bir ilişkimiz oldu. Ondan çok fazla şey öğrendim, hem teknik direktör olarak hem de insan olarak muhteşem birisi. Hayatım boyunca da bende özel bir yeri olacak. Milli Takım'da da önemli işler yapıyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum."