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Rage 2’den bile yüksek puan aldı

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TEKNOLOJİ  | 16.05.2019 09:11 | Son Güncelleme

14 Mayıs 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan aksiyon türündeki A Plague Tale Innocence bugün inceleme puanları ile karşımıza çıktı. Neredeyse tam not alan oyun, Bethesda’nın Rage 2 oyunundan bile aldığı daha yüksek puanları ile dikkat çekiyor.

Rage 2’den bile yüksek puan aldı

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan oyun Steam’de 130 TL fiyat etiketine sahip. AA oyunları gibi çok bütçe gerektirmeden geliştirilen oyun, şu sıralar oyun kıtlığı çekenlerin derdine derman olacak gibi görünüyor.

Total Gaming Network – 5/5
Screenrant – 5/5
PowerUp! – 9,1/10
GameMAG – 9/10
Twinfinite – 4,5/5
Niche Gamer – 9/10
TheSixthAxis – 9/10
GamingTrend – 90/100
GamingBolt – 9/10
Digital Chumps – 9/10
Wccftech – 8,8/10
DualShockers – 8,5/10
Everyeye.it – 8,4/10
Hobby Consolas – 84/10
Cerealkillerz – 8/10
GameSpot – 8/10
Digitally Downloaded – 4/5
PCGamesN – 8/10
The Games Machine – 7,8/10
AusGamers – 7,7/10
Shacknews – 7/10
GamesRadar+ – 3,5/5
TrustedReviews – 3,5/5
VideoGamer – 7/10
IGN – 7/10
We Got This Covered – 3/5
Slant Magazine – 3/5
Push Square – 6/10

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Anahtar Kelimeler:
rage 2 PlayStation 4

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