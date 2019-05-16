Rage 2’den bile yüksek puan aldı

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan oyun Steam’de 130 TL fiyat etiketine sahip. AA oyunları gibi çok bütçe gerektirmeden geliştirilen oyun, şu sıralar oyun kıtlığı çekenlerin derdine derman olacak gibi görünüyor.
Total Gaming Network – 5/5
Screenrant – 5/5
PowerUp! – 9,1/10
GameMAG – 9/10
Twinfinite – 4,5/5
Niche Gamer – 9/10
TheSixthAxis – 9/10
GamingTrend – 90/100
GamingBolt – 9/10
Digital Chumps – 9/10
Wccftech – 8,8/10
DualShockers – 8,5/10
Everyeye.it – 8,4/10
Hobby Consolas – 84/10
Cerealkillerz – 8/10
GameSpot – 8/10
Digitally Downloaded – 4/5
PCGamesN – 8/10
The Games Machine – 7,8/10
AusGamers – 7,7/10
Shacknews – 7/10
GamesRadar+ – 3,5/5
TrustedReviews – 3,5/5
VideoGamer – 7/10
IGN – 7/10
We Got This Covered – 3/5
Slant Magazine – 3/5
Push Square – 6/10
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