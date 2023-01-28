Rahat tavırları dikkat çekti! Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalanmıştı... İran kanallarına röportaj verdi

Azerbaycan'ın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğine dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirirken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaralıların durumunun iyi olduğunu duyurdu. Saldırıda önemli bir gelişme daha yaşandı. Saldırganın İran kanallarına röportaj verdiği öğrenilirken rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

İRAN KANALLARINA RÖPORTAJ VERDİ

TRT Haber'in haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Tahran yönetimi, saldırganın yakalandığını açıkladı.

Saldırgan yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi. Saldırganın rahat tavırları dikkati çekti.

Saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi'nin görevden alındı.

Tahran Emniyet Müdürlüğüne Elburz Emniyet Müdürü Abbas Ali Muhammediyan getirilirken, Rahimi de Ekonomik Güvenlik Polisi Başkanı olarak atandı.

AZERBAYCAN, TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, İran hükümetinden saldırgan ve azmettiricilerin belirlenmesini istediklerini belirterek "Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı Büyükelçiliğin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Önce büyükelçilik görevlileri içeri giriyor. Hemen ardından silahlı saldırgan aracıyla yaklaşıyor.

Hızını alamayıp önündeki arabaya çarpıyor ve koşarak büyükelçilik kapısını zorluyor.

Bu esnada büyükelçiliğin dışındaki güvenlik kulübesinde bulunan görevlinin dışarı çıkmaması dikkati çekiyor.

Saldırgan molotofkokteyli kullanıyor

Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğine giren otomatik silahlı saldırgan, içerideki üç kişiye mermi yağdırdı.

Geçtiğimiz saatlerde saldırıya ait yeni bir video yayınlandı. Videoda, saldırganın büyükelçilik kapısını kırmaya çalıştığı ve molotofkokteyli kullandığı görülüyor.

ALİYEV: BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısının bir an önce soruşturulması ve teröristlerin cezalandırılmasını isteyerek "Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" dedi.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her devletin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükler uyarınca ülkedeki diplomatik misyonları koruması gerektiği, Büyükelçi Musevi'ye iletildi.

Musevi'ye, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, diplomatik misyonlara yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

