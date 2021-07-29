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'Rahmi Özkan öldü' iddiaları bitmiyor! Müge Anlı paylaştı!

29.07.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuk olan isimlerden Rahmi Özkan için bir süredir sosyal medya üzerinden devam eden 'öldü' iddiaları yanıt buldu. Konuyla ilgili Müge Anlı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'Rahmi Özkan öldü' iddiaları bitmiyor! Müge Anlı paylaştı!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaptı. Programla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken başka bir iddia daha sosyal medyada yer aldı. Sosyal medyada yer alan avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası adeta ortalığı karıştırdı.

Bu iddianın ardından sosyal medyada 'Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?' gibi aramalar yer aldı. Müge Anlı ise bu iddialara sayfasında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Programın yapımcı kuruluşu Mavi Klaket'in yapmış olduğu açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Müge Anlı, konuya açıklık getirdi. İşte o açıklama:

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"Uzunca bir süredir sosyal medya ve birtakım medya kuruluşlarında programımızın avukatı sayın Rahmi Özkan'ın öldüğü yönünde paylaşım ve haberler yer almaktadır. Ancak kamuoyunu meşgul etmekte olan söz konusu haber ve paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak hem kıymetli izleyicilerimize hem de programımıza yönelik yıpratma çabalarının son bulması adına gerekli hukuki süreçler tarafımızca ivedi şekilde başlatılacaktır. Bu tür mesnetsiz haber ve paylaşımların kimseye bir faydası olmayacağının altını çizer bundan sonraki süreçte yapılacak açıklamalardan ilgili kurum ve kişilerin sorumlu olacağını beyan ederiz. Yeni sezonda görüşmek dileğimizle... "

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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