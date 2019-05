Ramazan boyunca neden papatya çayı içmelisiniz?

Meyveler: Portakal, mandalina, greyfurt, turunç, limon Bu meyvelerin tamamı C vitamini içerir ve bu da stres seviyenizi düşürür. C vitamini aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendiren benzersiz bir antioksidandır. Avokado, glutatyon zenginidir ve bu madde oksidatif hasara neden olan bazı yağların bağırsaklardan emilmesini önler. Diğer meyvelerden daha fazla lutein, beta-karoten, E vitamini ve folat içerir. Bütün bunlar da vücudun strese karşı direncini artırır. Sadece dörtte biri bile vücudun ihtiyacı olan B vitaminiyle doludur ve bu da stresle savaşır. Yaban mersininde antosiyanin bulunur ve bu da yaban mersinini, doğada en yüksek seviyede antioksidan içeren meyve yapar. Zihinle ilgili her türlü sorunda derde devadır. Çilek, ahududu ve böğürtlen de stresle mücadelede son derece etkilidir ve tümü de C vitamini zenginidir".



