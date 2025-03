Ramazan sofralarında güven ve lezzet: Taklit ve tağşişten uzak, kaliteli ürünlerle kurulan sofralar

Gıda güvenliği konusunda titiz yaklaşımıyla fark yaratan Metro Türkiye, Ramazan sofralarını taklit ve tağşişten uzak, %100 izlenebilir ve denetlenmiş ürünlerle donatarak herkesin gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını sağlıyor.

Ramazan Sofralarında Kalite ve Güvenin Adresi



Metro Türkiye, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı geniş ürün yelpazesiyle iftar ve sahur sofralarını lezzet ve güvenle buluşturuyor. Bal, pastırma, peynir gibi iftariyeliklerden bakliyatlara, taptaze meyve-sebzelerden en kaliteli et çeşitlerine kadar birçok ürün, sıkı denetimlerden geçerek raflardaki yerini alıyor. Metro Chef markalı işlenmiş et ürünleri de izlenebilirlik sistemi sayesinde tüketicilere tam şeffaflık sunuyor. Ürünlerin etiketi üzerindeki QR kodlar sayesinde, satın alınan gıdanın üretim sürecine, bileşenlerine ve sağlık sertifikalarına anında ulaşmak mümkün.

Taklit ve Tağşişe Karşı Kesintisiz Denetim



Gıda güvenliğini her zaman ön planda tutan Metro Türkiye, Ramazan ayında da denetimlerine devam ediyor. Et, süt ve süt ürünleri, balık, işlenmiş et gibi riskli kategoriler başta olmak üzere 3.500’ü aşkın üründe periyodik analizler gerçekleştiriliyor. Pestisit, GDO, mikrobiyal analizler ve diğer kalite testleri sayesinde sofralarınıza ulaşan her ürün, en yüksek hijyen standartlarını karşılıyor. Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan et ve işlenmiş et ürünleri, çiftlikten sofraya kadar detaylı bir takip sürecinden geçerek güvenle tüketiciye ulaşıyor.

40 Çeşit Ürün ile Ramazan Erzak Paketleri



Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak, Metro Türkiye ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. Bu yıl üç farklı erzak paketi hazırlayan Metro, temel gıda ürünlerinden oluşan bu paketlerin her birini akredite laboratuvarlarda test ediyor. Özel olarak oluşturulan erzak paketleri, aile sofralarını bereketlendirirken, içeriğindeki güvenilir ürünlerle sağlıklı ve dengeli beslenmeye de katkı sağlıyor.

Coğrafi İşaretli Ürünlerle Sofralara Katkı



Türk mutfağının zengin mirasını koruma misyonunu sürdüren Metro Türkiye, Ramazan sofralarına coğrafi işaretli ürünleri de taşıyor. İzmir Tulum Peyniri, Ezine Peyniri, Boğatepe Kars Gravyeri ve Gemlik Zeytini gibi iftariyelikler, özenle seçilerek tüketicilere sunuluyor. Bunun yanı sıra Karacadağ Pirinci’nden Taşköprü Sarımsağı’na kadar yerel lezzetler, Metro Türkiye’nin raflarında yerini alarak sofralara değer katıyor.

Metro Türkiye ile Güvenli ve Lezzetli Alışveriş Deneyimi



Metro Türkiye, 35 yılı aşkın süredir sektördeki uzmanlığı ve kalite anlayışıyla, Ramazan ayında da müşterilerine güvenilir ve lezzetli ürünler sunmaya devam ediyor. Profesyonel şeflerden ev mutfaklarının şeflerine kadar herkesin ihtiyacını karşılayacak geniş ürün çeşitliliğiyle, taklit ve tağşişten uzak, sağlıklı ve güvenilir bir Ramazan alışverişi yapmak mümkün. Siz de Ramazan sofralarınızı Metro Türkiye’nin denetimden geçmiş, izlenebilir ve kaliteli ürünleriyle donatarak, sevdiklerinizle birlikte güven içinde lezzet dolu bir ay geçirebilirsiniz.