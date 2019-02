Rami Malek ve Lady Gaga Oscar Töreni'nde sansürlendi

Geçtiğimiz Pazar gecesi (24 Şubat gecesi) görkemli bir törenle sahiplerini bulan Oscar Ödülleri, tüm dünyada canlı yayınlandı. Törende geçti ama törende yaşananlar tartışma yaratmaya devam ediyor. Canlı yayınlanan Oscar Ödül Töreni’nde Çin’in Rami Malek ve Lady Gaga’yı sansürlediği ortaya çıktı. Peki Çin’in hedefindeki bu iki isim neden sansürlendi?

This is how China broadcasted the Oscars. Lady Gaga was banned from the country some years ago after a conversation with Dalai Lama. pic.twitter.com/8UEsT1ST70