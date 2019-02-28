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Rami Malek ve Lady Gaga Oscar Töreni'nde sansürlendi

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SİNEMA TV  | 28.02.2019 09:46 | Son Güncelleme

91. Oscar Ödül Töreni’nde Rami Malek'in konuşması ve Lady Gaga'nın görüntüsü sansürlendi.

Rami Malek ve Lady Gaga Oscar Töreni'nde sansürlendi

Geçtiğimiz Pazar gecesi (24 Şubat gecesi) görkemli bir törenle sahiplerini bulan Oscar Ödülleri, tüm dünyada canlı yayınlandı. Törende geçti ama törende yaşananlar tartışma yaratmaya devam ediyor. Canlı yayınlanan Oscar Ödül Töreni’nde Çin’in Rami Malek ve Lady Gaga’yı sansürlediği ortaya çıktı. Peki Çin’in hedefindeki bu iki isim neden sansürlendi?

Akademi Ödülleri’nde efsane şarkıcı Freddie Mercury'yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Rami Malek ve A Star Is Born ile En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday olan, ayrıca En İyi Özgün Şarkı ödülünün sahibi olan Lady Gaga, törenin en çok konuşulan isimleri oldu. Rami Malek; sürekli bozulan papyonunun düzeltilmesi ve ödül aldıktan sonra düşmesiyle tüm dünyanın diline düşmüştü. Lady Gaga ise Bradley Cooper ile gerçekleştirdiği etkileyici ve duygusal performans ile törene damga vurmuştu. Sansür konusunda adı üst sıralarda olan Çin; Rami Malek’in, Freddie Mercury'yi canlandırdığı film hakkında "Gay, göçmen ve yaptığı hiçbir şeyden pişmanlık duymayan bir adam hakkında bir film yaptık." konuşmasındaki 'gay' sözcüğünü 'özel bir gruba mensup' olarak değiştirdi. Bu durumu fark eden izleyiciler Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo’yu, homofobik olduğu gerekçesiyle mention yağmuruna tuttu. Asıl ilginç olan ise Lady Gaga’nın kendisini tören boyunca blurlamaları oldu. Lady Gaga, 2016 yılında Dalai Lama ile görüşünce Çin'in Komünist Parti'sinin düşman listesine hızlı bir giriş yapmıştı.


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