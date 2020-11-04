Ramo 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo Kaman gizemini çözecek mi?

Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 19. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yavuz'un belgelerle Cihangir'i tehdit ettiği fragmanda dengeler giderek değişiyor. RAMO’DA NELER OLACAK? Ramo’nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar. Yavuz’u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir’e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz’a dokunulmazlık verir. Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo’nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık. Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yapıyordur. Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor. RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kendini büyük bir riske atarak Cihangir'in dosyalarına erişen Sibel, 'Kaman' hakkında önemli bilgiler edindi. Kaman dosyasını inceleyen Sibel, öğrendiklerini Fidan'a anlattı. Kaman'ın bir mahalle olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hemen harekete geçti. Mahalleye giderek araştırmaya koyulan Pompacılar, gördükleri sessiz ve ürkütücü ortam karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kaman'ı çözerek Cihangir'i bitirmek isteyen Ramo, bir taraftan da Yavuz'un işini bitirmek istiyordu. Nuri'yi ölmüş gibi göstererek oyun oynayan Ramo, Cihangir'in karşısında Yavuz'un ihanetini ortaya çıkardı. Cihangir bu ihanetin bedelini ödetecek ve Yavuz'un işini bitirecekti! Büyük merak uyandıran Kaman gizemini ve Cihangir'in elinde olan kozları Ramo nihayet öğrendi. Yavuz, Cihangir'in yaptığı katliamı ve Cihangir'in eline düşmesine sebep olan olayı Ramo'ya anlattı. Cihangir, Yavuz'a karşı büyük bir savaş başlatırken, Cihangir'in hamlesine karşı Yavuz da hazırlıklıydı.