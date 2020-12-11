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Ramo 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo öldürülen Fidan'ın intikamını nasıl alacak?

11.12.2020 00:46 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisinin 24. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ramo, Fidan'ın ölümüne neden olanları bulmak ve intikam almak için yemin ediyor. Ramo ile Doğu'nun karşı karşıya olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda Doğu'nun "Sen benim babamı öldürdün!" sözleri büyük merak uyandırıyor.

Show TV’nin sevilen dizisi Ramo 11 Aralık Cuma akşamı 24. son bölümüyle ekrana gelecek. Ramo'da İdil Fırat'ın canlandırdığı Fidan'ın ölümünün ardından ailede büyük bir hüzün yaşanıyor. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içiyor.

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RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo ve ailesi, Fidan’ın ölümüyle yıkılmıştır. BRamo en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.

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Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır.

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Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır.

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Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.

Ramo 23. son bölüm final sahnesinde büyük şok! Fidan öldü mü? İdil Fırat Ramo'dan ayrıldı mı?Ramo 23. son bölüm final sahnesinde büyük şok! Fidan öldü mü? İdil Fırat Ramo'dan ayrıldı mı?

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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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