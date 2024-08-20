Range Rover'dan, Ferrari'den sonra çıtayı düşürdü! Ezber bozan Dilan Polat karesi: Bu kez lüks araba olmadı

Cezaevinden önce Ferrari, Mercedes gibi markalara alışkın olan, doğum gününde hediye olarak 15-20 milyon liralık Range Rover alan Dilan Polat'ın bindiği araçlar artık o kadar lüks değil! Araçlarına el konan Dilan Polat çıtayı düşürmek zorunda kaldı.

MİLYONLARCA LİRALIK 'DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ'

Soruşturma kapsamında Dilan-Engin Polat çiftine ait 24 araca el konmuş, lüks otomobiller İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilenmişti. Bu araçlar marka ve modelleri, dudak uçuklatan fiyatlarıyla dikkat çekiyordu. Örneğin Mercedes Vito VIP minibüsün fiyatı 4 milyon lira civarındaydı. İşte o araçlar:

Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi, Mercedes Vito VIP minibüs, Ford Focus, Volkswagen Golf, Fiat Egea, Honda Civic, 2 adet Dacia Sandero, Renault Clio ve Audi A3

Dilan Polat, doğum günü hediyesi olduğu belirtilen 15-20 milyon liralık Range Rover ile de boy boy pozlar vermekten geri durmuyordu.

SERBEST KALDI, ÇITAYI DÜŞÜRDÜ

Dilan Polat geçtiğimiz gün cezaevinden çıktı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan davada tutuksuz yargılanacak.

Cezaevinden çıktıktan sonra Polat, eşi Engin Polat'ı görmeye gitti. Lüks arabalara alışkın olan Dilan Polat'ın bu yolculuğu bu kez Opel marka bir araç içinde geçti.

GEÇEN YIL TUTUKLANDILAR

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.