Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında ve nerelidir? İşte Rasim Öztekin’in hayatı!

Geleneksel Türk Tiyatrosu ve tuluat sanatının simgesi olan kavuğu ustası Ferhan Şensoy’dan teslim alan Rasim Öztekin tiyatroya olan tutkusuyla tanınan isimlerin başında yerini alıyor. Gençlere tiyatroda öncülük etmek için seçilen Rasim Öztekin yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tiyatroya devam edemeyeceğini ve kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini duyurdu. Haberin tiyatro camiasında geniş yankı uyandırmasından sonra Rasim Öztekin’in biyografisi araştırıldı.



Kavuğunu Şevket Çoruh’a devretmeye hazırlanan ünlü oyuncu hakkında “Rasim Öztekin kim, Rasim Öztekin aslen nereli” “Rasim Öztekin evli mi, Rasim Öztekin’in kızı kim, Rasim Öztekin’in eşi kimdir” sorularının cevapları için araştırmalar derinleştirildi.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Rasim Öztekin yaş olarak 61 yaşındadır. Rasim Öztekin aslen Makendonya göçmenidir. Rasim Öztekin boy kilo olarak 1.72 metre ve 86 kilodur. Rasim Öztekin’in burcu ise Oğlak’tır. Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’dir. Babası gibi oyuncu olan Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan’ın ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programının ardından ünlenmeyi başardı. Rasim Özteki’in eşi ise Esra Kazancıbaşı Öztekin’dir. Gazeteci olan Esra Kazancıbaşı Öztekin sağlık alanında yaptığı programlarla tanınırlığa kavuştu.



Galatasaray Lisesi’nde eğitimini tamamlayan Rasim Öztekin İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 18 yaşındayken amatör bir şekilde tiyatroya merak saran Rasim Öztekin İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim ile Nöbetçi Tiyatro’da rol aldı. 1980 yılında Öztekin Ferhan Şensoy’a ait Ortaoyuncular Topluluğu’nda profesyonel bir şekilde sahneye çıkmaya başladı. 2016 yılında Hasan Efendi’nin kavuğu ustası Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin’e devredildi. Rasim Öztekin’in rol aldığı tiyatro oyunları arasında; Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, Anna’nın 7 Ana Günahı, Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler, Hayrola Karyola, Eşek Arıları, Muzır Müzikal , İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, Do Juan İle Madonna, Soyut Padişah, Yorgun Matador, Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu, Güle Güle Godot , Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri , Haldun Taner Kabare , Çok Tuhaf Şoruşturma, Parasız Yaşamak Pahalı , Fişne Pahçesu , Kökü Bitti Zıkkım Zulada, Sahibinden Satılık, Birinci El Ortaoyunu, Biri Bizi Dikizliyor , Uzun Donlu Kişot, Kiralık Oyun ve Boş gezen Ve Kalfası yerini aldı.



1988 yılında ilk defa dizi sektörüne adım atan Rasim Öztekin ilk deneyimini Eğrisiyle-Doğrusuyla projesiyle yaşadı. Rasim Öztekin rol aldığı dizilerle adından sıklıkla söz ettirdi. Rasim Öztekin dizileri içerisine; Biraz Düş Biraz Gülüş, Köşe Dönücü, Varsayalım İsmail, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok, Kızım Osman, Paşa Bahar Konağı, Yeni Hayat, Ev Hali, Dolunay, Hırsız Polis, Acemi Cadı, Pertev Bey’in Üç Kızı, Güzel Günler, Suç Dosyası, Zağara ve Diğerleri, Eyvah Halam, Geniş Aile, Seksenler, Kardeş Payı, İnadına Sözleri İnsanı, Klavye Delikanlıları, Görevimiz Komedi ve Ev Yapımı girdi.

1986 yılında ‘Bir Günlük Aşk’ filmiyle beyaz perdeye merhaba diyen Rasim Öztekin filmleri ile ses getirmeyi sürdü. Birbirinden iddialı pek çok projede boy gösteren Rasim Öztekin’in en bilinen karakteri ise G.O.R.A filmindeki Bob Marley Faruk oldu. Rasim Öztekin filmleri 72. Koğuş, Arabesk, Kurt Kanunu, Tersine Dünya, Türk Tutkusu, Bay E, G.O.R.A, Aktör Eskisi, Pardon, Şans Kapıyı Kırınca, Balıketi, Kapılara Dikkat, Kabadayı, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde, Kanal-i-zasyon, Gelecekten Bir Gün, Vay Arkadaş, Düğün Dernek, Mandıra Filozofu, Bak Hele Bak, Düğün Dernek 2: Sünnet, Çalgı Çengi İkimiz, Dijital Esaret ve Babası Parası olarak sayıldı.



Rasim Öztekin dizi ve filmlerin yanı sıra müzikallerde de rol aldı. Rasim Öztekin müzikalleri Muzur Müzikal, 2071 Türkiye ve Yıldızların Altında olarak biliniyor.

Rasim Öztekin film, dizi ve müzikallerinin sonrasında Altan Erbulak, İsmail Dümbüllü, Afife Tiyatro Ödülleri, KALDER (Kalite Derneği), Ayaklı Gazete ve Yılın Nasrettin Hocası ödüllerine layık görüldü.

