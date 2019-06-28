Razer DeathAdder rekora Kafa Attı

DeathAdder’ın uzun ömürlülüğü ve popülerliği, çığır açan performansının ve ikonik tasarımının kanıtı oldu. Birçok ödül ve dünya çapındaki hayranların bağlılığını kazandı. DeathAdder’ın özenle hazırlanmış ergonomik tasarımı, en popüler iki oyun tutuş pozisyonu (pençe ve avuç içi tutuşu) için uygundur ve yıllar boyunca maksimum performans için tasarlanmıştır.
DeathAdder Elite ve DeathAdder Essential, oyun sektörünün en prestijli fareler serisindeki en son ürün grubunu oluşturur. DeathAdder Elite amiral gemisi 16.000 DPI doğal bir optik algılayıcıyla Razer’in üstün kontrol ve hassasiyet için kendi mekanik fare anahtarlarına sahiptir.
DeathAdder, oyun ve takım markalı sürümleri de dahil olmak üzere 25 varyasyonda ortaya çıktı. Turnuva şampiyonları arasında favori olan DeathAdder, Team Liquid ve SKT-1 gibi espor devlerinin renkleriyle de sizlere sunuldu. League of Legends süperstarı Faker, profesyonel olmadan önce Razer DeathAdder’ı kullanıyordu. Daha sonra DeathAdder ile 2013, 2015 ve 2016 Dünya Şampiyonaları’nı kazandı.
Tüm oyun türlerinde, oyuncular fare seçimi olarak DeathAdder’ı seçiyorlar. Bunun yanında yapımcılar da Razer ile ortaklıklarını en üst seviyede kullanarak Overwatch, Destiny 2, Rise of the Tomb Raider, Call of Duty: Black Ops, World of Tanks, Dragon Age II ve Guild Wars gibi AAA oyunlarındaki sanat çalışmaları ile DeathAdder’ın kalitesini öne çıkarıtyorlar.
DeathAdder, sol el odaklı olarak da üretilen ilk oyun faresi olarak tarihe geçti. Topluluğunu dinleyen Razer, sol ele uygun DeathAdder’ı orijinal versiyonunun birebir görüntüsünde (mirror image) hazırladı ve solaklara avantaj sağlamak için “onlara özel olarak tasarlanmış fare taleplerini” karşıladı.
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