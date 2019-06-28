Razer DeathAdder rekora Kafa Attı

DeathAdder’ın uzun ömürlülüğü ve popülerliği, çığır açan performansının ve ikonik tasarımının kanıtı oldu. Birçok ödül ve dünya çapındaki hayranların bağlılığını kazandı. DeathAdder’ın özenle hazırlanmış ergonomik tasarımı, en popüler iki oyun tutuş pozisyonu (pençe ve avuç içi tutuşu) için uygundur ve yıllar boyunca maksimum performans için tasarlanmıştır.

DeathAdder Elite ve DeathAdder Essential, oyun sektörünün en prestijli fareler serisindeki en son ürün grubunu oluşturur. DeathAdder Elite amiral gemisi 16.000 DPI doğal bir optik algılayıcıyla Razer’in üstün kontrol ve hassasiyet için kendi mekanik fare anahtarlarına sahiptir.

DeathAdder, oyun ve takım markalı sürümleri de dahil olmak üzere 25 varyasyonda ortaya çıktı. Turnuva şampiyonları arasında favori olan DeathAdder, Team Liquid ve SKT-1 gibi espor devlerinin renkleriyle de sizlere sunuldu. League of Legends süperstarı Faker, profesyonel olmadan önce Razer DeathAdder’ı kullanıyordu. Daha sonra DeathAdder ile 2013, 2015 ve 2016 Dünya Şampiyonaları’nı kazandı.