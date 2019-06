Razer DeathAdder rekora Kafa Attı

Tüm oyun türlerinde, oyuncular fare seçimi olarak DeathAdder’ı seçiyorlar. Bunun yanında yapımcılar da Razer ile ortaklıklarını en üst seviyede kullanarak Overwatch, Destiny 2, Rise of the Tomb Raider, Call of Duty: Black Ops, World of Tanks, Dragon Age II ve Guild Wars gibi AAA oyunlarındaki sanat çalışmaları ile DeathAdder’ın kalitesini öne çıkarıtyorlar.

DeathAdder, sol el odaklı olarak da üretilen ilk oyun faresi olarak tarihe geçti. Topluluğunu dinleyen Razer, sol ele uygun DeathAdder’ı orijinal versiyonunun birebir görüntüsünde (mirror image) hazırladı ve solaklara avantaj sağlamak için “onlara özel olarak tasarlanmış fare taleplerini” karşıladı.

Age of Empires II Definitive Edition Türkçe Olarak Geliyor