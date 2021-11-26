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  4. Realme'nin yeni telefonunun kalbinde "Snapdragon 8 Gen 1" olacak!

Realme'nin yeni telefonunun kalbinde "Snapdragon 8 Gen 1" olacak!

26.11.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme, realme GT 2 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanacağını açıkladı. Realme'nin açıklamasına göre şirket, merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 1 mobil platformu ile çalışan bir akıllı telefon piyasaya süren ilk üreticilerden biri olacak.

Realme'nin yeni telefonunun kalbinde "Snapdragon 8 Gen 1" olacak!

Realme, Qualcomm Snapdragon Dijital Teknoloji Zirvesi 2021'de önemli bir duyuru yaptı. Bir süredir gündemde yer alan Qualcomm üretimi yeni amiral gemisi mobil işlemcisinin Snapdragon 8 Gen 1 olarak adlandırılacağını kendi ağzından da doğrulayan şirket, bu işlemci ile çalışan bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk üreticilerden biri olacağını duyurdu.

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REALME GT 2 PRO YENİ İŞLEMCİ İLE GELİYOR

Açıklamaya göre Realme'nin yeni amiral gemisi, realme GT serisindeki ilk Pro ürün olarak "realme GT 2 Pro" adıyla piyasaya sürülecek ve realme'nin en üst amiral gemisi olacak. Şirket, Snapdragon 8 Gen 1 mobil platformu güçlü performansa ve üst düzey 5G kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor.

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REALME'NİN BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Realme Başkan Yardımcısı Chase xu, Snapdragon Dijital Teknoloji Zirvesi 2021'de "Qualcomm Technologies, her zaman realme'nin en önemli işbirliği ortaklarından biri olmuştur. Realme birkaç ay önce realme GT 2 Pro'nun geliştirme çalışmalarına başlamış olup dünyanın dört bir yanındaki genç kullanıcıların beklentilerini aşacak gerçek anlamda üst düzey bir amiral gemi ürün sunacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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