Telefon dünyasında işler kızışıyor: 125W hızlı şarja geçiş yapıyorlar!

Şu sıralar pek çok üretici için hızlı şarj standart haline gelmiş durumda. Elbette bütün üreticiler, tüm modellerinde en yüksek teknolojiye sahip hızlı şarj özelliklerine yer vermiyor. Fakat şu anda orta segment pek çok modelde 30W ve üzeri hızlı şarj teknolojilerinin kullanıldığını söyleyebiliriz.

Biraz daha para verip daha iyi bir model aldığınızda ise hızlı şarj özelliği 120W’a kadar çıkıyor.

OPPO, REALME VE ONEPLUS'TAN HIZLI ŞARJ ADIMI

Önümüzdeki yıl bu miktar ortalamanın bir tık daha üzerine çıkacak diyebiliriz. Çin’den gelen son dedikodulara göre Oppo, Realme ve OnePlus yeni nesil hızlı şarj teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Bahse konu teknolojiler sayesinde 125W hızlı şarj mümkün olacak. İşin güzel yanı ise bu özelliğin orta segment cihazlara da sunulabilecek olması.

125W’lık hızlı şarj desteği sayesinde telefonun batarya kapasitesine de bağlı olarak cihazınızı yarım saatlik bir sürede şarj edebileceksiniz. Dileriz önümüzdeki süreçte bu teknolojiler daha da yaygın bir hale gelir.

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