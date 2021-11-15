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  4. Telefon dünyasında işler kızışıyor: 125W hızlı şarja geçiş yapıyorlar!

Telefon dünyasında işler kızışıyor: 125W hızlı şarja geçiş yapıyorlar!

15.11.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi kısa süre önce 120W hızlı şarj teknolojisini kullanıma sunarak önemli bir yeniliğe imzasını atmıştı. Şimdi ise Xiaomi’nin en büyük rakipleri Oppo, Realme ve OnePlus hızlı şarj tarafında önemli bir hamleye hazırlanıyor.

Telefon dünyasında işler kızışıyor: 125W hızlı şarja geçiş yapıyorlar!

Şu sıralar pek çok üretici için hızlı şarj standart haline gelmiş durumda. Elbette bütün üreticiler, tüm modellerinde en yüksek teknolojiye sahip hızlı şarj özelliklerine yer vermiyor. Fakat şu anda orta segment pek çok modelde 30W ve üzeri hızlı şarj teknolojilerinin kullanıldığını söyleyebiliriz.

Biraz daha para verip daha iyi bir model aldığınızda ise hızlı şarj özelliği 120W’a kadar çıkıyor.

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Önümüzdeki yıl bu miktar ortalamanın bir tık daha üzerine çıkacak diyebiliriz. Çin’den gelen son dedikodulara göre Oppo, Realme ve OnePlus yeni nesil hızlı şarj teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Bahse konu teknolojiler sayesinde 125W hızlı şarj mümkün olacak. İşin güzel yanı ise bu özelliğin orta segment cihazlara da sunulabilecek olması.

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125W’lık hızlı şarj desteği sayesinde telefonun batarya kapasitesine de bağlı olarak cihazınızı yarım saatlik bir sürede şarj edebileceksiniz. Dileriz önümüzdeki süreçte bu teknolojiler daha da yaygın bir hale gelir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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