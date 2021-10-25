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Realme Pad Avrupa pazarına geliyor! Sızdırıldı

25.10.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme, akıllı telefonlardaki agresif fiyat politikasını yeni ürünlerine de uyguluyor. Bu ürünler arasında tabletler de yer alıyor. Yeni bir sızıntıya göre ise şirketin tablet modeli Realme Pad Avrupa'ya geliyor.

Realme Pad Avrupa pazarına geliyor! Sızdırıldı

Hatırlanacağı üzere Realme Pad kısa bir süre önce Hindistan’da 160 euro gibi hayli uygun bir etiketle satışa sunulmuştu. Avrupa’ya gelip gelmeyeceği merak konusu olan tabletle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Realme Pad'in Avrupa'daki fiyatlandırması sızdırıldı. Anlaşılan o ki Realme Pad Avrupa’ya gelecek. Kötü haber ise Realme Pad’in Avrupa fiyatının Hindistan’dan yüksek olması.

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İŞTE SIZDIRILAN FİYATLAR

Hindistan'da 160 euro olan Realme Pad’in Avrupa fiyatı 240 euro’dan başlıyor. Yani 32GB dahili depolama ve 3GB RAM’e sahip model 240 euro’dan satılacak. 64GB dahili depolama ve 4GB RAM’e sahip modelin fiyatı ise 260 euro. Eğer 128GB ve 6GB RAM’e sahip modeli isterseniz o zaman 290 euro ödemeniz gerekecek.

Hindistan’a göre Avrupa fiyatının bu kadar yüksek olmasını lojistik masraflarına bağlamak mümkün. Keza Çin’den ülkemize gelen telefon ve tabletlerde de önemli bir lojistik maliyeti oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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