Realme, yeni hızlı şarj teknolojisi için kolları sıvadı

Bir süredir Türkiye’de de kurumsal olarak hizmet veren Çinli üretici, özellikle orta segmentteki fiyat performans ağırlıklı modellerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Çinli üretici önümüzdeki süreçte üst segmentteki modelleriyle de dikkat çekmeyi planlıyor. Malum günümüzdeki orta segment modellerin birbirinden çok da farkı yok. Yani üç aşağı beş yukarı tüm modellerin benzer çizgilerde olduğunu söyleyebiliriz. Burada fark yaratıcı temel unsur ise şarj tarafında ortaya çıkıyor.

Bu durumun az çok farkında olan Realme yetkilileri yeni nesil amiral gemisi modelinde fark yaratmak için kolları sıvadı. Çinli üretici, yeni nesil üst segment cihazında kablosuz şarj teknolojisinin hızını arttırarak rakipleriyle arasındaki farkı açmayı planlıyor.

Sızdırılan bilgilere göre Realme yeni üst segment modelinde 125W hızlı şarj desteğine yer verecek. Bu sayede telefonun 40 dakika gibi bir süre içerisinde tam şarja ulaşması bekleniyor. Elbette bu bilgilerin şimdilik sızdırılan raporlardan ibaret olduğunu da belirtmek gerekiyor. Muhtemelen Realme yakında konu ile ilgili bir açıklama yapacaktır.

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