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Realme X2 Pro güncellendi

02.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme X2 Pro, bazı beta testlerinin ardından Realme UI 2.0 ile beraber Android 11 güncellemesini aldı. Yeni yapı, RMX1931_11_F.11 olarak etiketlendi ve 349 MB boyutunda.

Realme X2 Pro güncellendi

Her zamanki gibi, güncelleme aşamalı olarak çıkacak. Bu nedenle henüz bildirimi almadıysanız endişelenmeyin. Ayrıca Ayarlar’da manuel olarak güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. İşte güncellemenin notları:

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Kişiselleştirmeler

  • Artık fotoğraflarınızdan renk seçerek kendi duvar kağıdınızı oluşturabilirsiniz.
  • Ana ekrandaki uygulamalar için üçüncü taraf simgeleri artık desteklenmekte.
  • Üç Karanlık mod stili mevcut: Gelişmiş, orta ve yumuşak; duvar kağıtları ve simgeler Karanlık moda ayarlanabilir; ve ekran kontrastı ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlanabilir.

Verim

  • Artık metin, resim veya dosyaları kayan bir pencereden veya Bölünmüş ekran modunda bir uygulamadan başka bir uygulamaya sürükleyebilirsiniz.
  • Akıllı Kenar Çubuğunun düzenleme sayfası optimize edildi.

Sistem

  • “Ton melodileri” eklendi: Tek bir melodi oluşturmak için ardışık bildirim sesleri birbirine bağlanabilecek.
  • Hava durumu animasyonları eklendi.
  • Metin girişi ve oyun için optimize edilmiş titreşim efektleri geldi.
  • Optimize edilmiş “Otomatik parlaklık” eklendi.

Oyunlar

  • “Immersive” mod eklendi.
  • Game Assistant’ı çağırma şekliniz kişisel olarak optimize edilebilecek.

iletişim

  • Kişisel erişim noktanızı bir QR kodu aracılığıyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Fotoğraflar

  • Yükseltilmiş algoritmalar ve daha fazla işaretleme efekti ve filtre ile fotoğraf düzenleme özelliği optimize edildi.
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HeyTap Bulut

  • Fotoğraflarınızı, belgelerinizi, sistem ayarlarınızı, WeChat verilerinizi ve daha fazlasını yedekleyebilir ve yeni bir telefona geçebilirsiniz.
  • Yedeklenecek veya geri yüklenecek veri türlerini seçebilirsiniz.

Kamera

  • Yeni çektiğiniz fotoğrafları veya videoları ppaylaşmak ve düzenlemek için kısayollar eklendi.
  • Video çekimi sırasında yakınlaştırma yapmak için eylemsiz yakınlaştırma özelliği eklendi.
  • Video oluşturmak için seviye özelliği eklendi.

Ulaşılabilirlik

  • “Ses yükseltici” eklendi.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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