Realme X2 Pro güncellendi

Her zamanki gibi, güncelleme aşamalı olarak çıkacak. Bu nedenle henüz bildirimi almadıysanız endişelenmeyin. Ayrıca Ayarlar’da manuel olarak güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. İşte güncellemenin notları:
Kişiselleştirmeler
- Artık fotoğraflarınızdan renk seçerek kendi duvar kağıdınızı oluşturabilirsiniz.
- Ana ekrandaki uygulamalar için üçüncü taraf simgeleri artık desteklenmekte.
- Üç Karanlık mod stili mevcut: Gelişmiş, orta ve yumuşak; duvar kağıtları ve simgeler Karanlık moda ayarlanabilir; ve ekran kontrastı ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlanabilir.
Verim
- Artık metin, resim veya dosyaları kayan bir pencereden veya Bölünmüş ekran modunda bir uygulamadan başka bir uygulamaya sürükleyebilirsiniz.
- Akıllı Kenar Çubuğunun düzenleme sayfası optimize edildi.
Sistem
- “Ton melodileri” eklendi: Tek bir melodi oluşturmak için ardışık bildirim sesleri birbirine bağlanabilecek.
- Hava durumu animasyonları eklendi.
- Metin girişi ve oyun için optimize edilmiş titreşim efektleri geldi.
- Optimize edilmiş “Otomatik parlaklık” eklendi.
Oyunlar
- “Immersive” mod eklendi.
- Game Assistant’ı çağırma şekliniz kişisel olarak optimize edilebilecek.
iletişim
- Kişisel erişim noktanızı bir QR kodu aracılığıyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
Fotoğraflar
- Yükseltilmiş algoritmalar ve daha fazla işaretleme efekti ve filtre ile fotoğraf düzenleme özelliği optimize edildi.
HeyTap Bulut
- Fotoğraflarınızı, belgelerinizi, sistem ayarlarınızı, WeChat verilerinizi ve daha fazlasını yedekleyebilir ve yeni bir telefona geçebilirsiniz.
- Yedeklenecek veya geri yüklenecek veri türlerini seçebilirsiniz.
Kamera
- Yeni çektiğiniz fotoğrafları veya videoları ppaylaşmak ve düzenlemek için kısayollar eklendi.
- Video çekimi sırasında yakınlaştırma yapmak için eylemsiz yakınlaştırma özelliği eklendi.
- Video oluşturmak için seviye özelliği eklendi.
Ulaşılabilirlik
- “Ses yükseltici” eklendi.
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