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Realme X7 modeli için özel bir versiyon tasarlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Çin’in en genç akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme yeni nesil modelleri için kolları sıvadı. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa Realme bugün düzenleyeceği özel etkinlikle X7 ve X7 Pro modellerini tanıtacak.

Realme X7 modeli için özel bir versiyon tasarlıyor

Asıl sürpriz ise tanıtılacak olan 3. modelde diyebiliriz. Zira Realme’nin X7 serisine Snapdragon 860 yonga setiyle çalışan bir model daha ekleyeceği iddia ediliyor.

Aslında bu iddiaların hayli kuvvetli olduğu söylenebilir. Çünkü direkt olarak Realme tarafından hazırlanan görsel sızdırılmış durumda.

REALME X7 SPECİAL VERSİON GELİYOR

Realme’nin bugün içinde tanıtması beklenilen modellerden birisi de Special Version. Çinli üretici bu cihazında SD 860 tabanlı bir yonga setine yer vermiş durumda.

Öte yandan Special Version tanıtılsa bile hangi pazarlarda satışa sunulacağı netleşmiş değil. Malum Hindistan pazarı için böyle üst seviye bir telefona gerek yok. Çünkü Realme düşük fiyatlı modelleriyle Hindistan pazarına hükmediyor.

Dolayısıyla Realme X7 Special Version fiyat olarak Hindistanlı kullanıcıları biraz daha zorlayacaktır.

Tam olarak bu sebeplerden ötürü Realme’nin üst seviye modelini Avrupa pazarında satışa sunması biraz daha olası görünüyor. Elbette az önce de belirttiğimiz üzere henüz bu konuda net bir açıklama ya da rapor yok. Bekleyip göreceğiz.

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