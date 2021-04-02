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Realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

02.04.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme X7 ve X7 Pro'nun üzerinden geçen onca zamanın ardından Realme X7 Pro Extreme Edition adında premium bir akıllı telefon daha duyurdu. Realme X7 Pro Extreme Edition özellikleriyle, aynı serideki X7 Pro'dan farklılaşıyor.

Realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme X7 Pro, geçtiğimiz eylül ayında tanıtıldı. Çinli akıllı telefon üreticisi, şimdi ise X7 Pro Extreme Edition adında bir akıllı telefonu daha sessizce seriye ekledi. Bu telefon, X7 Pro'dan farklı pek çok özelliğe sahip. Gelin Realme X7 Pro Extreme Edition'ın özelliklerine birlikte bakalım.

REALME X7 PRO ÖZELLİKLERİ

X7 Pro Extreme Edition'ın özellikleri arasında 6,55 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip, Full HD+ çözünürlüğünde kavisli bir AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranın sol üst köşesinde nokta çentik yer alıyor. Çentikte telefonun 32 MP'lik bir ön kamerası var. Parmak izi okuyucusunu güç tuşunun üzerinde taşıyan X7 Pro Extreme Edition, gücünü ise MediaTek Dimensity 1000+ 5G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon 4500mAh'lik bir pile sahip ve bu pil 65W değerinde hızlı şarja destek veriyor.

Realme X7 Pro Extreme Edition özellikleri

Realme X7 Pro Extreme Edition'ın arka tarafında 64 MP ana kameraya ek olarak, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro lens yer alıyor. Telefon kutudan Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü ile çıkıyor.

Realme X7 Pro Extreme Edition kamera

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İŞTE REALME X7 PRO EXTREME EDİTİON'IN FİYATI

Realme X7 Pro Extreme Edition'ın fiyatı (8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı) yaklaşık 365 dolar olarak belirlenmiş durumda. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip model ise yaklaşık 411 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Telefon şimdilik Çin'de satılacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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