Realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme X7 Pro, geçtiğimiz eylül ayında tanıtıldı. Çinli akıllı telefon üreticisi, şimdi ise X7 Pro Extreme Edition adında bir akıllı telefonu daha sessizce seriye ekledi. Bu telefon, X7 Pro'dan farklı pek çok özelliğe sahip. Gelin Realme X7 Pro Extreme Edition'ın özelliklerine birlikte bakalım.

REALME X7 PRO ÖZELLİKLERİ

X7 Pro Extreme Edition'ın özellikleri arasında 6,55 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip, Full HD+ çözünürlüğünde kavisli bir AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranın sol üst köşesinde nokta çentik yer alıyor. Çentikte telefonun 32 MP'lik bir ön kamerası var. Parmak izi okuyucusunu güç tuşunun üzerinde taşıyan X7 Pro Extreme Edition, gücünü ise MediaTek Dimensity 1000+ 5G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon 4500mAh'lik bir pile sahip ve bu pil 65W değerinde hızlı şarja destek veriyor.

Realme X7 Pro Extreme Edition'ın arka tarafında 64 MP ana kameraya ek olarak, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro lens yer alıyor. Telefon kutudan Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü ile çıkıyor.