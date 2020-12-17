Redmi 9 Power tanıtıldı! İşte Redmi 9 Power fiyatı ve özellikleri

Redmi 9 Power adına aslında hiç de yabancı değiliz. Zira Redmi Note 9 5G serisinin tanıtım tarihinden beri süregelen sızıntılar, Xiaomi tabanlı Redmi firmasının Redmi 9 Power adında yeni bir akıllı telefon tanıtacağını gösteriyordu. Bu iddialar, Redmi 9 Power'ın özellikleri için ortaya çıkan söylentilerle de desteklenmişti. Nitekim Redmi bizleri fazla bekletmedi. Redmi Note 9 4G'ye tıpa tıp benzeyen Redmi 9 Power, artık resmileşti.

REDMİ 9 POWER ÖZELLİKLERİ

Redmi 9 Power özellikleri ile de Redmi Note 9 4G'nin global versiyonu olduğunu kanıtlıyor. Çünkü telefonun teknik tarafında 6,53 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, IPS bir ekran var. Damla çektik tasarımını benimseyen telefon bu noktada bizlere 8 MP'lik bir ön kamera sunuyor. 9 Power, gücünü ise Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunan telefon, 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Bu bataryanın uzun bir kullanım süresi sunması bekleniyor.