Redmi 9 Power tanıtıldı! İşte Redmi 9 Power fiyatı ve özellikleri

Redmi 9 Power adına aslında hiç de yabancı değiliz. Zira Redmi Note 9 5G serisinin tanıtım tarihinden beri süregelen sızıntılar, Xiaomi tabanlı Redmi firmasının Redmi 9 Power adında yeni bir akıllı telefon tanıtacağını gösteriyordu. Bu iddialar, Redmi 9 Power'ın özellikleri için ortaya çıkan söylentilerle de desteklenmişti. Nitekim Redmi bizleri fazla bekletmedi. Redmi Note 9 4G'ye tıpa tıp benzeyen Redmi 9 Power, artık resmileşti.
Redmi 9 Power özellikleri ile de Redmi Note 9 4G'nin global versiyonu olduğunu kanıtlıyor. Çünkü telefonun teknik tarafında 6,53 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, IPS bir ekran var. Damla çektik tasarımını benimseyen telefon bu noktada bizlere 8 MP'lik bir ön kamera sunuyor. 9 Power, gücünü ise Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunan telefon, 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Bu bataryanın uzun bir kullanım süresi sunması bekleniyor.
Akıllı telefon, 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerası ile birlikte geliyor. Yani arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor.
Redmi 9 Power fiyatı Redmi tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 149 dolardan başlayacak. Telefon 22 Aralık'ta Hindistan'da ön siparişe açılacak. Android 10 tabanlı MIUI 12 ile gelen Redmi 9 Power'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
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