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Redmi K40 ilk görüntüsü ile ortaya çıktı!

15.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Redmi K40 ilk görüntüsü ile ortaya çıktı!

Redmi K40 için ilk görüntüler sızdırıldı. Xiaomi çatısı altında bulunan Redmi'nin yeni akıllı telefonu Redmi K40, görünüşe bakılırsa delikli bir ekran tasarımıyla gelecek. Fakat Redmi K40'nın görüntülerinde gözümüze çarpan tek detay bununla da sınırlı değil.

Xiaomi Mi 11 serisi için çalışmalar yürütüyor. Bu fikir, son zamanlarda artan Mi 11 sızıntılarıyla birlikte daha da arttı. Fakat bu haberdeki konumuz Mi 11 değil. Bu sefer konumuz, yine bir Xiaomi telefonu olarak sayılabilecek olan Redmi K40.

İŞTE REDMİ K40'IN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Redmi K40'a ait olduğu iddia edilen görüntüler bir sızıntı kaynağı aracılığıyla Twitter'da paylaşıldı. Paylaşımda dört farklı fotoğraf yer aldı. Bu fotoğraflara göre Redmi K40, ön kamera deliğini ekranının orta üst tarafında bulunduran bir tasarım anlayışına sahip olacak. Ayrıca telefon, arka tarafında dörtlü bir kamera sistemiyle gelecek. Tabii gördüğümüz kadarıyla birçok markanın telefonlarından yavaş yavaş kaldırdığı 3.5 mm kulaklık girişi de Redmi K40'ta yerini alacak.

REDMİ K40 İÇİN ÇIKAN ÖNEMLİ SÖYLENTİ

Redmi K40 için daha önce birçok söylenti dile getirildi. Bunlardan birisi, selef Redmi K30 Pro'da bulunan pop-up kameranın (açılır kapanır kamera) Redmi K40 Pro'da yer almayacağı yönünde.

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Bu söylentilerin ve Redmi K40'a ait olduğu söylenen görüntülerin doğru olup olmadığını ise 2021'in ilk çeyreğinde göreceğiz gibi görünüyor. Zira Xiaomi çatısındaki Redmi markasının Redmi K40'ı ilk çeyrekte tanıtması bekleniyor. Redmi K40 Pro'nun ise Redmi K40 ile birlikte tanıtılmayacağı iddia ediliyor.

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