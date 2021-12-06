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Redmi geliştirdiği monitörü piyasaya sürdü

06.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Redmi Monitor 27 inch Pro" olarak adlandırılan bu ürün, 2K çözünürlük sunuyor. Peki fiyatı ne kadar?

Redmi geliştirdiği monitörü piyasaya sürdü

Yeni Redmi Monitör, RMMNT27NQS model numarasıyla geliyor. Monitör 2560 x 1440 piksel (2K), 16,7 milyon renk ve 300 nit parlaklığa sahip 27 inç IPS LCD panele sahip.

DİĞER ÖZELLİKLERİ

Ekran %100 sRGB renk gamını ve DC karartmayı destekliyor. Düşük mavi ışık emisyonu için TÜV Rheinland ve SGS tarafından onaylanmış.

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Bütçe modeli olduğundan, monitör sınırlı bağlantı noktası seçenekleri sunuyor. Model, bir HDMI 1.4 bağlantı noktası, bir DP 1.2 ve bir ses bağlantı noktası içeriyor.

Öte yandan, ürün yukarı ve aşağı ayarlanabilir, öne ve arkaya eğilebilir, döndürülebilir ve duvara monte edilebilir. Dikey olarak da kullanılabilir. Diğer özellikler arasında bağlantı noktaları için manyetik bir kapak ve kablo yönetimi için standda bir delik bulunuyor.

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İŞTE FİYATI

Yeni Redmi Monitor, şimdilik Çin’de 251 dolara mal oluyor. Ancak sınırlı bir süre için 219 dolar fiyat etiketi ile satılacak. Ürün 3 yıl garantili ve ön siparişe açılmış durumda. Şu an itibarıyla, uluslararası kullanılabilirliği hakkında bilgi verilmese de farklı isim ve fiyatlarla da Avrupa piyasasında da satışa çıkarılması bekleniyor. Bakalım monitör nasıl bir satış rakamı yakalayacak?

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