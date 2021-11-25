Xiaomi Redmi Note 11 4G resmileşti! Aile genişledi

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi Note 11 ailesini geçtiğimiz ay Çin'de duyurmuştu. Aile, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+ olmak üzere üç akıllı telefondan oluşuyordu. Redmi'nin bu aileyi genişleteceği ise neredeyse kesindi. Nitekim öyle de oldu. Şirket, Redmi Note 11'in 4G versiyonu olan Redmi Note 11 4G ile aileyi büyüttü.

REDMI NOTE 11 4G'NİN ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 11 4G'nin özellikleri arasında 6.5 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ LCD ekran, MediaTek Helio G88 işlemci, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü, 4 GB/6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon, 18W destekli 5.000 mAh batarya ile destekleniyor. Akıllı telefon ayrıca 9W ters tablolu şarjı destekliyor ve 22.5W güç adaptörü ile birlikte geliyor. Note 11 4G'nin yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olduğunu da bu noktada söylemiş olalım.

Redmi Note 11 4G'de 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Kaynaklarda telefonun benzetildiği Redmi Note 10'da ise tüm bunlara ek olarak 2 MP'lik bir derinlik sensörü bulunuyordu.

REDMI NOTE 11 4G'NİN FİYATI NE KADAR?

Redmi Note 11 4G'nin fiyatına gelelim. Üç farklı rengi ve iki farklı bellek seçeneği bulunan telefonun 4 GB RAM'e sahip modelinin fiyatı yaklaşık 155 dolar, 6 GB RAM'e sahip modelinin fiyatı ise yaklaşık 170 dolar olarak belirlendi. Söz konusu fiyatların Çin pazarı için geçerli olduğunu söylememizde fayda var.

