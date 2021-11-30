Gözümüz bir yerden ısırıyor: Xiaomi, Redmi Note 11T 5G'yi duyurdu!

Akıllı telefon pazarındaki firmalardan biri olan Xiaomi'nin alt markası Redmi Redmi Note ailesine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Şirket, bu kez başka bir Redmi Note modeli ile karşımıza çıktı. Hindistan pazarında görücüye çıkan bu model, Redmi Note 11T 5G'den başkası değil.

İŞTE REDMI NOTE 11T 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 11T 5G, tasarımı ile Poco M4 Pro'ya ve Redmi Note 11'e benzer. Redmi Note 11T 5G'de 90 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç IPS LCD ekran ve 16 MP selfie kamera için dizayn edilmiş bir nokta çentik bulunuyor. 6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama alanı ile desteklenen 11T 5G'nin kalbinde ise MediaTek Dimensity 810 işlemci yer alıyor.

6.5.000 mAh bataryadan güç alan telefon, 33W hızlı şarj desteğine de sahip. Ayrıca kulaklık girişi, stereo hoparlör ve yan çerçeveye yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu da var. Peki kutusundan MIUI 12.5 ile çıkan Redmi Note 11T'nin fiyatı ne kadar?

REDMI NOTE 11T 5G'NİN FİYATI

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera ile desteklenen Redmi Note 11T 5G'nin fiyatı modele göre değişiyor. Telefonun 6 GB RAM + 64 GB dahili depolama sunan temel seçeneği, 226 dolarlık bir fiyata sahip. Fiyatlar 266 dolara kadar çıkıyor.

