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Redmi K40 Gaming Edition'dan 1 dakikalık satış başarısı

30.04.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin alt markası Redmi, ilk oyun telefonu Redmi K40 Gaming Edition'ı (Redmi K40 Game Enhanced Edition) geçtiğimiz günlerde tanıttı. Markaya göre cihaz sadece bir dakikalık satış performansıyla önemli bir başarı elde etti.

Redmi K40 Gaming Edition'dan 1 dakikalık satış başarısı

Xiaomi'nin alt markası Redmi ilk oyun telefonu Redmi K40 Gaming Edition ile geçtiğimiz günlerde sahne aldı. Telefon, Dimensity 1200 işlemcisine sahipti ve 67W hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyordu. Ayrıca Redmi K40 Gaming Edition, yaklaşık 310 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla da ilgi çekmişti. Redmi şimdi ise telefonun satış performansı hakkında önemli bir bilgi verdi.

BİR DAKİKADA BİNLERCE SATIŞ

Redmi K40 Gaming Edition, Çin'de ilk kez satışa çıktı. Markaya göre telefon, sadece bir dakikada 100 bin adet sattı. Redmi, Weibo'da paylaştığı gönderide ise bu başarı için teşekkür etti. Satışta Bruce Lee temalı ve sarı arka panele sahip model de yer aldı. Redmi K40 Gaming Edition'ın diğer özellikleri arasında JBL destekli stereo hoparlörler, farklı bir tasarıma sahip LED flaşlı üç kamera yer alıyor.

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K40 Game Enhanced Edition tanıtıldı!Redmi K40 Game Enhanced Edition tanıtıldı!

REDMI K40 GAMING EDITION, POCO F3 GT OLABİLİR

Çin'de Redmi K40 Game Enhanced Edition adıyla piyasaya çıkan Redmi K40 Gaming Edition'ın küresel olarak satışa sunulması bekleniyor. Bazı söylentiler, telefonun POCO F3 GT adıyla küresel olacak satışa sunulabileceği yönünde.

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Çin akıllı telefon Xiaomi Sina Weibo
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