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Redmi K40 kamerası ile göründü! Özellikleri nasıl olacak?

19.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Redmi K40 kamerası ile göründü! Özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi Redmi K40 serisi için Redmi yeni bir poster yayınladı. Firma Weibo üzerinden yayınladığı posterde Redmi K40'ın kamerasını gün yüzüne çıkardı. Redmi K40'ın özellikleri hakkında birçok sızıntı olsa da akıllı telefonun özellikle kamera tarafında farklı yeteneklerinin olacağı aşikar.

Xiaomi Redmi K40 serisi için artık gözler Redmi'de. Firma yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonuna yönelik paylaşımlarına ise tam gaz devam etmekte. Redmi K40 için farklı bir strateji izleyen ve cihaz tanıtılmadan önce Redmi K40'ın özelliklerinden bazılarını kullanıcılarla paylaşan Redmi, şimdi ise Redmi K40 için yeni bir poster yayınladı. Bu poster, Redmi K40'ın kameralarını açıkça gösterdi.

REDMİ K40 ÜÇ KAMERA İLE GELİYOR

Weibo üzerinden yayınlanan Redmi K40 posteri, akıllı telefonun üçlü arka kameraya ev sahipliği yaptığını doğruladı. Postere baktığımızda bizi Mi 11'in kamera kurulumunu andıran ancak iki büyük kamera deliği ve iki küçük kamera deliği bulunan bir yapı karşılıyor. Bu noktada ''AI Triple Camera'' yazısı da dikkatlerimizden kaçmıyor.

Redmi K40

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REDMİ K40 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Redmi K40'ın özellikleri arasında Snapdragon 888 yonga setinin varlığı biliniyor. Ancak sızıntılar, Redmi K40'ın Snapdragon 870 işlemcisi ile gelebileceğini, Redmi K40 Pro'nun ise Snapdragon 888 işlemcisine ev sahipliği yapabileceğini iddia ediyor. Üstelik Redmi K40 ve Redmi K40 Pro'nun yanı sıra bir de Redmi K40S beklentisi var. Söylentiler bir kenara, Android işletim sistemine sahip Redmi K40 serisinin tüm detaylarını 25 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte görmeyi planlıyoruz.

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