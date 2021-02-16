Xiaomi Redmi Note 10 serisi için gözler Xiaomi ve Redmi'den yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Xiaomi Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tabiri caizse ilk işaret fişeğini çakmıştı. Jain, yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin mart ayında tanıtılacağını duyurmuştu. Ancak üst düzey yetkili, Redmi Note 10 lansmanı için tam bir tarih vermemişti. Nitekim Redmi Note 10 serisi akıllı telefonların tanıtılacağı tarih sonunda belli oldu.

İŞTE XİAOMİ REDMİ NOTE 10 SERİSİNİN TANITIM TARİHİ

Xiaomi Hindistan Twitter hesabının yaptığı paylaşım ile birlikte Xiaomi Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi açıklandı. Paylaşıma göre Redmi Note 10 serisi, 4 Mart 2021 günü tanıtılacak. Paylaşımda Redmi Note 10'un özelliklerine dair ise herhangi bir bilgi verilmiş değil.

REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 ailesinin özellikleri için odağımızı sızıntılara çevirmemiz gerekiyor. Söylentilere göre akıllı telefon serisi Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 5G ve Redmi Note 10 Pro 5G adında üç farklı akıllı telefondan oluşacak. İddialara bakılırsa Redmi Note 10 Pro 5G modelinde Snapdragon 732G işlemcisi kullanılacak. Redmi Note 10'da ise 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunacak. Tüm detayları ise 4 Mart'ta düzenlenecek lansman ile birlikte öğreneceğiz.

