Xiaomi Redmi Note 10 serisi için gözler Xiaomi ve Redmi'den yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Xiaomi Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tabiri caizse ilk işaret fişeğini çakmıştı. Jain, yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin mart ayında tanıtılacağını duyurmuştu. Ancak üst düzey yetkili, Redmi Note 10 lansmanı için tam bir tarih vermemişti. Nitekim Redmi Note 10 serisi akıllı telefonların tanıtılacağı tarih sonunda belli oldu.

Xiaomi Hindistan Twitter hesabının yaptığı paylaşım ile birlikte Xiaomi Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi açıklandı. Paylaşıma göre Redmi Note 10 serisi, 4 Mart 2021 günü tanıtılacak. Paylaşımda Redmi Note 10'un özelliklerine dair ise herhangi bir bilgi verilmiş değil.

#RedmiNote10 Series is all set for it's global debut on 4/3/21! ????#RedmiNote has been India's most loved smartphone & we're thrilled to bring you the next #10on10 experience!



Get notified ????https://t.co/cwYEXdVQIo: https://t.co/MDkxGjnj3e@AmazonIN: https://t.co/P3NpRRcFeG pic.twitter.com/yvco9UCuqR