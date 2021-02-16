HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi açıklandı!

Xiaomi Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi açıklandı!

16.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi açıklandı!

Xiaomi Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi açıklandı. Xiaomi Hindistan Twitter hesabı, Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 5G ve Redmi Note 10 Pro 5G adında üç farklı akıllı telefona ev sahipliği yapması beklenen Redmi Note 10 serisi resmi açıklamaya göre çok yakında geliyor.

Xiaomi Redmi Note 10 serisi için gözler Xiaomi ve Redmi'den yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Xiaomi Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tabiri caizse ilk işaret fişeğini çakmıştı. Jain, yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin mart ayında tanıtılacağını duyurmuştu. Ancak üst düzey yetkili, Redmi Note 10 lansmanı için tam bir tarih vermemişti. Nitekim Redmi Note 10 serisi akıllı telefonların tanıtılacağı tarih sonunda belli oldu.

İŞTE XİAOMİ REDMİ NOTE 10 SERİSİNİN TANITIM TARİHİ

Xiaomi Hindistan Twitter hesabının yaptığı paylaşım ile birlikte Xiaomi Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi açıklandı. Paylaşıma göre Redmi Note 10 serisi, 4 Mart 2021 günü tanıtılacak. Paylaşımda Redmi Note 10'un özelliklerine dair ise herhangi bir bilgi verilmiş değil.

REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 ailesinin özellikleri için odağımızı sızıntılara çevirmemiz gerekiyor. Söylentilere göre akıllı telefon serisi Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 5G ve Redmi Note 10 Pro 5G adında üç farklı akıllı telefondan oluşacak. İddialara bakılırsa Redmi Note 10 Pro 5G modelinde Snapdragon 732G işlemcisi kullanılacak. Redmi Note 10'da ise 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunacak. Tüm detayları ise 4 Mart'ta düzenlenecek lansman ile birlikte öğreneceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Her 10 kişiden biri bunu yaşıyor! Sizin başınıza da gelebilirHer 10 kişiden biri bunu yaşıyor! Sizin başınıza da gelebilir
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

SpaceX 60 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi, Falcon 9 inmeyi başaramadı!

Elon Musk'ın roketi bu kez başaramadı!

"Her 10 oyuncudan biri kimliğini çaldırıyor"

Her 10 kişiden biri bunu yaşıyor! Sizin başınıza da gelebilir

Clubhouse güvenlik önlemlerini artırıyor

Clubhouse güvenlik önlemlerini artırıyor

GeForce RTX 3060 ortaya çıktı

GeForce RTX 3060 ortaya çıktı

Samsung Galaxy A72 4G ve 5G modelleriyle birlikte geliyor

Samsung Galaxy A72 4G ve 5G modelleriyle birlikte geliyor

Facebook akıllı saat üzerinde çalışıyor

Sosyal medya devinin yeni hedefi belli oldu: Bileklerimiz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.