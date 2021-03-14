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  4. Redmi'nin Oppo Find X3 Pro rakibi mikroskop kameralı telefonu yolda!

Redmi'nin Oppo Find X3 Pro rakibi mikroskop kameralı telefonu yolda!

14.03.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Redmi'nin Oppo Find X3 Pro rakibi mikroskop kameralı telefonu yolda!

Xiaomi'nin alt markası Redmi mikroskop kameralı bir telefon çıkartacak gibi görünüyor. Redmi bu telefonu piyasaya sürerse, Oppo Find X3 Pro'ya ciddi bir rakip olabilir.

Mikroskop kameralı telefonlar artık gerçek oldu. Oppo, Find X3 Pro modeline 60x'e kadar makro fotoğraflar çekebilen özel bir kamera yerleştirdi. Oppo'nun bu adımı, akıllı telefon ile fotoğrafçılığın geleceği konusunda yeni bir sayfa açtı. Fakat görünüşe bakılırsa başka bir firma da telefonlarına mikroskop kamera yerleştirmek için kollarını sıvadı. Weibo'daki bir gönderiye göre bu firma, Xiaomi'nin alt markası Redmi.

REDMİ YETKİLİSİNDEN MAKRO KAMERA PAYLAŞIMI

Gizchina'nın haberine göre, Redmi yetkilisi Wang Teng, resmi Weibo hesabından bir gönderi paylaştı. Teng gönderisinde, telefoto makro kameraların, Xiaomi'nin geçen yıl başlattığı bir özellik olduğu belirterek, bu özelliği yükseltmeye devam ettiklerini söyledi. Teng ayrıca, yeni bir cihazla çektiği söylenen makro fotoğraf da paylaştı. Yetkili isim, bu fotoğrafın hangi cihazla çekildiğini söylemedi ancak tahmini takipçilerine bıraktı.

Makro fotoğraf

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OPPO FİND X3 PRO'YA RAKİP

Yapılan paylaşım, Redmi'nin kamera özelliklerini yükselteceğini ve ayrıca bir mikroskop kamera kullanacağını gösteriyor. Anlaşılan o ki Redmi'nin yaklaşan yeni bir telefonu "mikroskop" kamera kullanacak ve Oppo Find X3 Pro'nun karşısında yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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