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Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro Plus tanıtıldı!

25.02.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro Plus tanıtıldı!

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi K40 ile birlikte Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro Plus'ı da resmileştirdi. Redmi K40 Pro modelleri ile standart Redmi K40 modelini ayıran en önemli fark ise Xiaomi Mi 11'de de kullanılan Snapdragon 888 işlemcisi. Peki Redmi K40 Pro'nun özellikleri neler, Redmi K40 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Redmi K40 Pro, Redmi K40 ile birlikte sıklıkla teknoloji gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girmişti. Her iki telefon için daha önce birçok sızıntı gerçekleşmişti. Bu sızıntılarda Redmi K40'ın Snapdragon 870 işlemcisi ile geleceği, Redmi K40 Pro'nun ise Snapdragon 888 işlemcisine ev sahipliği yapacağı söyleniyordu. Nitekim bugün yapılan duyuru ile sızıntılar doğru çıktı. Redmi K40 Pro tanıtıldı. K40 Pro ayrıca, K40 Pro Plus sürprizi ile geldi.

REDMİ K40 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Redmi K40 Pro'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran oldukça küçük bir nokta çentik barındırıyor. Çentikteki ön kameranın çözünürlüğü 20 MP çözünürlüğünde. Ekranın hemen altında ise tıpkı sızıntılarda söylendiği gibi, Xiaomi Mi 11'de de kullanılan Snapdragon 888 işlemcisi var. Bu işlemciye 6GB / 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Redmi K40 Pro özellikleri

33W hızlı şarj destekli 4520 mAh'lik bir pil ile gelen Redmi K40 Pro, arka tarafında 64 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kameraya ve 5 MP makro kameraya yer veriyor.

Redmi K40 Pro kamera

REDMİ K40 PRO PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

Redmi K40 Pro Plus, Redmi K40 Pro ile neredeyse aynı. Ancak her iki telefonu ayıran çok küçük farklar var. Bunlardan birisi kamera kurulumunda karşımıza çıkıyor. Pro Plus'ın arka tarafında 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera yer alıyor. 12GB RAM + 256GB dahili depolama alanı da Redmi K40 Pro Plus'a özel olarak sunuluyor.

Redmi K40 Pro+

Merakla beklenen Redmi K40 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatıMerakla beklenen Redmi K40 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

REDMİ K40 PRO VE REDMİ K40 PRO PLUS'IN FİYATI

Redmi K40 Pro'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 434 dolar olarak açıklandı. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip Redmi K40 Pro Plus ise yaklaşık 573 dolarlık bir etiket ile gelecek. Telefon şimdilik Çin'de satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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