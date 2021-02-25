Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro Plus tanıtıldı!

Redmi K40 Pro, Redmi K40 ile birlikte sıklıkla teknoloji gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girmişti. Her iki telefon için daha önce birçok sızıntı gerçekleşmişti. Bu sızıntılarda Redmi K40'ın Snapdragon 870 işlemcisi ile geleceği, Redmi K40 Pro'nun ise Snapdragon 888 işlemcisine ev sahipliği yapacağı söyleniyordu. Nitekim bugün yapılan duyuru ile sızıntılar doğru çıktı. Redmi K40 Pro tanıtıldı. K40 Pro ayrıca, K40 Pro Plus sürprizi ile geldi.

REDMİ K40 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Redmi K40 Pro'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran oldukça küçük bir nokta çentik barındırıyor. Çentikteki ön kameranın çözünürlüğü 20 MP çözünürlüğünde. Ekranın hemen altında ise tıpkı sızıntılarda söylendiği gibi, Xiaomi Mi 11'de de kullanılan Snapdragon 888 işlemcisi var. Bu işlemciye 6GB / 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

33W hızlı şarj destekli 4520 mAh'lik bir pil ile gelen Redmi K40 Pro, arka tarafında 64 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kameraya ve 5 MP makro kameraya yer veriyor.