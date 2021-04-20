Redmi'nin oyuncu telefonu göründü

3C sertifika veritabanında görülen M2104K10C model numaralı Redmi akıllı telefonun, Redmi’nin ilk oyun telefonu olarak piyasaya sürüleceği söyleniyor. Buna göre sertifika, cihazın maksimum 67W şarj için derecelendirildiğini gösteriyor. Bir oyun telefonu olduğu düşünüldüğünde, büyük olasılıkla kablolu bir şarjla gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte, 67W şarj Xiaomi için yeni bir durum değil. Son zamanlarda Mi 11 Ultra, 67W kablolu + kablosuz ile piyasaya çıktı. Bunun, Xiaomi’nin açıkladığı en hızlı şarj protokolü olmadığını unutmamak gerek.

Şirket geçen yıl da Mi 10 Ultra’yı tanıtmıştı ve cihaz 120W’a kadar şarj desteğine sahipti. Bununla birlikte, bu 67W şarj desteği de önceki raporla uyumlu. Bugün ise oyuncu telefonu hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Raporlara göre, telefon 144Hz yenileme hızına sahip Samsung E4 AMOLED ekranla gelecek. Yeni telefon ayrıca 5.000 mAh büyüklüğünde bir batarya ve 67W hızlı şarj ile donatılacak. Telefonun ihtiyacı olan bir diğer şey, Redmi ekibinin yine bir Xiaomi markası olan Black Shark bölümünden ödünç alacağı tuş. Satış fiyatının 1.999 CNY’den başlayacağı söyleniyor. Bu da 305 dolar / 255 euro‘ya karşılık geliyor. Çin için standart bir fiyat olsa da dünya genelinde çok agresif bir fiyat bekleniyor.

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