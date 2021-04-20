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Redmi'nin oyuncu telefonu göründü

20.04.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3C sertifika veritabanında M2104K10C model numaralı bir Redmi akıllı telefon göründü. Çinli kaynaklara göre cihazın bazı özellikleri şimdiden belli oldu. Gelin bir göz atalım.

Redmi'nin oyuncu telefonu göründü

3C sertifika veritabanında görülen M2104K10C model numaralı Redmi akıllı telefonun, Redmi’nin ilk oyun telefonu olarak piyasaya sürüleceği söyleniyor. Buna göre sertifika, cihazın maksimum 67W şarj için derecelendirildiğini gösteriyor. Bir oyun telefonu olduğu düşünüldüğünde, büyük olasılıkla kablolu bir şarjla gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte, 67W şarj Xiaomi için yeni bir durum değil. Son zamanlarda Mi 11 Ultra, 67W kablolu + kablosuz ile piyasaya çıktı. Bunun, Xiaomi’nin açıkladığı en hızlı şarj protokolü olmadığını unutmamak gerek.

Şirket geçen yıl da Mi 10 Ultra’yı tanıtmıştı ve cihaz 120W’a kadar şarj desteğine sahipti. Bununla birlikte, bu 67W şarj desteği de önceki raporla uyumlu. Bugün ise oyuncu telefonu hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

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ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Raporlara göre, telefon 144Hz yenileme hızına sahip Samsung E4 AMOLED ekranla gelecek. Yeni telefon ayrıca 5.000 mAh büyüklüğünde bir batarya ve 67W hızlı şarj ile donatılacak. Telefonun ihtiyacı olan bir diğer şey, Redmi ekibinin yine bir Xiaomi markası olan Black Shark bölümünden ödünç alacağı tuş.  Satış fiyatının 1.999 CNY’den başlayacağı söyleniyor. Bu da 305 dolar / 255 euro‘ya karşılık geliyor. Çin için standart bir fiyat olsa da dünya genelinde çok agresif bir fiyat bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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