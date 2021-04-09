Xiaomi Redmi Note 10 serisi ekran sorunları yaşıyor! İşte kullanıcıların şikayeti

Akıllı telefon serisi geçen ay Hindistan'da piyasaya sürüldü. Seri, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max olmak üzere üç telefon içermekte. Fakat şimdilerde Redmi Note 10 serisi kullanıcıları, akıllı telefonlarıyla ilgili bir dizi sorundan şikayetçi gibi görünüyor.

REDMI NOTE 10 SERİSİ İÇİN CAN SIKAN ŞİKAYETLER

Kullanıcıların iddiasına göre, telefonlarda dokunmatik ekran sorunları, yavaşlama sorunları ve ekran titreme sorunları yaşanıyor. Bu sorunların her üç modelde de ortaya çıktığı bildiriliyor.

Birkaç Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 kullanıcısı, telefonlarının dokunmatik performansıyla ilgili sorunlardan şikayet ederken, diğerleri telefonlarının ara sıra tepki vermediğini iddia etti. Ayrıca bir kullanıcı, bir Redmi Note 10 modelinin çok yavaşladığından şikayet etti.

Tekrarlanan sorunlardan sonra söz konusu telefonun değiştirildiğini iddia eden bir kullanıcı, yeni telefonda da aynı dokunmatik sorunların olduğunu söyledi. Dokunmatik sorunlarının yanı sıra, bazı Redmi Note 10 Pro kullanıcıları da telefonlarında ekran titremesi sorunu yaşadıklarını iddia ettiler. Redmi Hindistan, Twitter'daki kullanıcılara şikayetlerini DM aracılığıyla göndermelerini istedi. İddia edilen problemlerin bir yazılım güncellemesi ile çözülmesi bekleniyor.

