Redmi’nin yeni akıllı saati uygun fiyatlı olacak

Bilindiği üzere Redmi Xiaomi’nin yan markalarından birisi. Ülkemizde de oldukça popüler bir çizgide yer alan Redmi yakın geçmişe kadar akıllı telefonlarıyla biliniyordu.

Fakat son dönemde Redmi ürün yelpazesini genişletti. Çinli üretici bu kapsamda giyilebilir teknolojiler de sunmaya başladı. Redmi’nin satışa sunduğu son giyilebilir teknoloji ürünü ise Redmi Watch 2 oldu.

İŞTE REDMI WATCH 2'NİN SIZDIRILAN FİYATI

Redmi Watch 2 geçtiğimiz günlerde bir e-ticaret sitesinde listelendi. Saat, 63 dolarlık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dönemde satışa sunulan akıllı saatlerin fiyatların genellikle daha yüksek olduğuna tanıklık ediyoruz. Örneğin Xiaomi’nin NFC destekli akıllı bilekliği Avrupa’da 70 euro’luk bir etiketle satışa çıktı.

Bakalım yurt dışında 63 dolarlık bir fiyatla listelendiği ortaya çıkan bu akıllı saat ülkemizde kaç TL’den satılacak?

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