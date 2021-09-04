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  4. Referandum sonuçlandı! 2 köy başka ile bağlanma kararı verdi

Referandum sonuçlandı! 2 köy başka ile bağlanma kararı verdi

04.09.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'den ayrılıp başka bir ile bağlanmak isteği nedeniyle halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullandı.

Referandum sonuçlandı! 2 köy başka ile bağlanma kararı verdi

Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.

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Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.

VATANDAŞLARIN ÇOĞU "EVET" OYU KULLANDI

Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Gümüşhane
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