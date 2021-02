Resident Evil Village'ın dev kadını Lady Dimitrescu en uzun insandan daha uzun!

Capcom, Resident Evil Village'ın detaylarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tanıtımla aktarmıştı. Özellikle korku kategorisinde oyunlar oynamayı seven kişilerin dikkatini çeken Resident Evil Village'da dikkat çeken başka bir unsur daha vardı, o da Lady Dimitrescu'dan başkası değildi. Zira oyuncular, oyundaki bu dev kadının boyunu bir süredir fazlasıyla dile getiriyor, Dimitrescu'nun boyunun kaç metre olduğunu merak ediliyorlardı. Nitekim bu merak, Capcom sanat direktörü Tomonori Takano tarafından giderildi.

Tomonori Takano, oyunun dev karakteri Lady Dimitrescu'nun boyu hakkında açıklamalarda bulundu. Takano, Resident Evil Twitter hesabından paylaşılan gönderide Lady Dimitrescu'nun boyunun şapkası ve ayakkabıları ile birlikte 2,9 metreye ulaştığını söyledi. Takano'nun verdiği rakama bakılırsa Dimitrescu gerçek dünyada olsa Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir.

Your love for Lady Dimitrescu is loud and clear. ????



Here's a message from our RE Village art director Tomonori Takano, along with a very curious fact you may have wondered about: pic.twitter.com/Lj4m5pN2dJ