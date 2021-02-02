HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Resident Evil Village'ın dev kadını Lady Dimitrescu en uzun insandan daha uzun!

Resident Evil Village'ın dev kadını Lady Dimitrescu en uzun insandan daha uzun!

02.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Resident Evil Village'ın dev kadını Lady Dimitrescu en uzun insandan daha uzun!

Resident Evil Village'ın dev kadını Lady Dimitrescu'nun boyu belli oldu. Capcom'un sanat direktörü Tomonori Takano'dan gelen açıklamalara göre Lady Dimitrescu boyuyla dünyanın en uzun insanını da geçiyor.

Capcom, Resident Evil Village'ın detaylarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tanıtımla aktarmıştı. Özellikle korku kategorisinde oyunlar oynamayı seven kişilerin dikkatini çeken Resident Evil Village'da dikkat çeken başka bir unsur daha vardı, o da Lady Dimitrescu'dan başkası değildi. Zira oyuncular, oyundaki bu dev kadının boyunu bir süredir fazlasıyla dile getiriyor, Dimitrescu'nun boyunun kaç metre olduğunu merak ediliyorlardı. Nitekim bu merak, Capcom sanat direktörü Tomonori Takano tarafından giderildi.

LADY DİMİTRESCU GERÇEKTEN DE BİR DEV

Tomonori Takano, oyunun dev karakteri Lady Dimitrescu'nun boyu hakkında açıklamalarda bulundu. Takano, Resident Evil Twitter hesabından paylaşılan gönderide Lady Dimitrescu'nun boyunun şapkası ve ayakkabıları ile birlikte 2,9 metreye ulaştığını söyledi. Takano'nun verdiği rakama bakılırsa Dimitrescu gerçek dünyada olsa Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir.

SULTAN KÖSEN'İ GERİDE BIRAKTI

Tıp tarihinin tanınmış en uzun boylu insanı Robert Wadlow adındaki bir adamdı. 1940 yılında hayata gözlerini yuman Wadlow'un boyu tam 2,72 metreydi. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı ise 2,5 metre ile Türk bir isim olan Sultan Kösen. Lady Dimitrescu ise 2,9 metrelik boyuyla bu iki ismi de geride bırakıyor. Yani Dimitrescu gerçekten de fazlasıyla uzun.

Lady Dimitrescu Resident Evil Village

Resident Evil 8: Village duyuruldu!Resident Evil 8: Village duyuruldu!

GİZEM RESİDENT EVİL VİLLAGE İLE AÇIKLIĞA KAVUŞABİLİR

Tabi bu noktada ayakkabının topuklarını ve şapkanın uzunluğunu da hesaba katmak gerek. Takano bu konu hakkında herhangi bir bilgi vermiş değil. Resident Evil Village'ın çıkış tarihi olan 7 Mayıs'a kadar bu gizemin de açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Pandemide popülerleşti! Bakın başarının sırları neymişPandemide popülerleşti! Bakın başarının sırları neymiş
Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?

En Çok Okunan Haberler

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

İster impostor olun ister crewmate! İşte en başarılı Among Us taktikleri

Pandemide popülerleşti! Bakın başarının sırları neymiş

En iyi PUBG taktikleri ile tüm çorba paralarını siz toplayacaksınız!

Türkiye'de ilgi görüyor! Tüm çorba paralarını toplayabilirsiniz

Cyberpunk 2077'de Keanu Reeves ile seks yapmak yasaklandı!

Firma açıklama yaptı: Keanu Reeves ile seks yapmak yasak!

PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

Ünlü firma açıkladı! Üçü birden ücretsiz olacak

The Lord of the Rings: Gollum 2022 yılında geliyor

Dört gözle bekleniyordu! Sonunda geliyor

The Witcher 3'ü geride bıraktı: The Last of Us Part 2'den ödül rekoru!

2020'nin en çok konuşulan yapımı rekor kırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.