Resident Evil 8: Village duyuruldu!

Yine Ethan Winters’ı kontrol edeceğiz ve bu kez lanetli bir köydeyiz. Ethan, serinin kıdemli isimlerinden Chris Redfield ile karşılaşınca hayatı alt üst oluyor desek yeridir. Zira Chris’in bu kez pek de iyi bir profil çizmeyeceği muhtemel.

RE8: Village, Capcom’un kendi stüdyoları tarafından geliştiriliyor ve oyun motoru olarak da yedinci oyunda kullanılan motorun güncel bir versiyonu tercih edilmiş. Yalnızca senaryo modunun bulunacağı oyun için multiplayer ya da farklı bir mod düşünülmüyor.

Resident Evil 8 , 2021 yılında PlayStation 5, Xbox Series X ve PC platformları için raflarda yerini alacak.

Dün gece gerçekleştirilen PlayStation 5 etkinliğinde bir de tanıtım videosu yayınlandı.

Huawei FreeBuds 3i, firmanın en güncel kulaklık ürünlerinden bir tanesi. Gerçek bir kablosuz kullanım deneyimi sunan cihaz, şık bir tasarıma, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine ve dokunmatik detaylarla süslü kontrol mekanizmasına sahip.

Ürün, yanlardan yumuşatılmış, oval tasarımda, parlak yüzeyli bir kutuyla geliyor. 51 gram ağırlıktaki bu kutu, hem kulaklıkları taşıma hem de şarj etme görevini üstleniyor. Ufak bir cepte dahi rahatlıkla taşınabiliyor ve mıknatıslı yapısı sayesinde rahatlıkla açılıp kulaklıklar alınabiliyor.