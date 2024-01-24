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    4. Resmen kopya çetesi oldular! Kız arkadaşının yerine sınava girmek için onun kılığına girdi... Sakallarını kesti, makyaj bile yaptı

    Resmen kopya çetesi oldular! Kız arkadaşının yerine sınava girmek için onun kılığına girdi... Sakallarını kesti, makyaj bile yaptı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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    Angrez Singh adlı 26 yaşındaki bir adam kız arkadaşının yerine devlet memurluğu sınavına girmek için kılık değiştirdiği tespit edildikten sonra tutuklandı. Singh, kız arkadaşının kimlik fotoğrafını ve bilgilerini de yeniden düzenlemişti. Singh'in sahte belgeleri nasıl hazırladığına dair soruşturma başlatıldı. Kız arkadaşı Paramjit Kaur da yardım ve yataklıktan tutuklandı.

    Indian Express'in haberine göre Singh, bu ayın başlarında Kotkapura Pencap'ta gerçekleştirilen devlet memurluğu sınavlarına kız arkadaşı Paramjit Kaur adına girmek için ilginç bir yöntem kullandı. Sınav görevlilerini kandırmak isteyen Singh sakallarını kesti, makyaj yaptı ve kız arkadaşının kıyafetlerini giydi.

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    KİMLİĞİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİ

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    Sınavda anlaşılmamak için Singh, kız arkadaşının kimlik bilgilerini bile değiştirdi. Kız arkadaşının kimlik bilgilerinin olduğu kağıda kendi fotoğrafını koyan Singh, sınva görevlilerini kandırmayı başaramadı.

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    Sınav görevlileri Singh'in yüzünün başvuru formundaki Kaur'un resmiyle eşleşmediğini fark ettikten sonra şüphelenmeye başladı. Kimlik bilgilerini incelediklerinde ise biyometrik fotoğrafın aynı olmadığı görüldü. Durum polise bildirildi.

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