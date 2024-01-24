Resmen kopya çetesi oldular! Kız arkadaşının yerine sınava girmek için onun kılığına girdi... Sakallarını kesti, makyaj bile yaptı

Indian Express'in haberine göre Singh, bu ayın başlarında Kotkapura Pencap'ta gerçekleştirilen devlet memurluğu sınavlarına kız arkadaşı Paramjit Kaur adına girmek için ilginç bir yöntem kullandı. Sınav görevlilerini kandırmak isteyen Singh sakallarını kesti, makyaj yaptı ve kız arkadaşının kıyafetlerini giydi.

KİMLİĞİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİ

Sınavda anlaşılmamak için Singh, kız arkadaşının kimlik bilgilerini bile değiştirdi. Kız arkadaşının kimlik bilgilerinin olduğu kağıda kendi fotoğrafını koyan Singh, sınva görevlilerini kandırmayı başaramadı.

Sınav görevlileri Singh'in yüzünün başvuru formundaki Kaur'un resmiyle eşleşmediğini fark ettikten sonra şüphelenmeye başladı. Kimlik bilgilerini incelediklerinde ise biyometrik fotoğrafın aynı olmadığı görüldü. Durum polise bildirildi.