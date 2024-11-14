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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Peş peşe kritik kararlar: 'Her ne olursa olsun 2 yılı geçmeyecek'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 07:33
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Bir süredir gündemde tartışılan 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kararlarla beraber bazı değişiklikler hayata geçirildi. Yediemin otoparkındaki araç satış usülü yeniden belirlenecek. Şikayete bağlı olan hakaret suçlarının şikayet süresi ise her ne olursa olsun olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek. Ayrıca uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Peş peşe kritik kararlar: 'Her ne olursa olsun 2 yılı geçmeyecek'

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

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YEDİEMİN ARAÇLARINDA USÜL YENİDEN BELİRLENECEK

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

ŞİKAYET SÜRESİ 2 YILI GEÇMEYECEK

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek.

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Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.

UZLAŞTIRMACIYA HUKUK MEZUNU ŞARTI

Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

ÇIKARILAN MADDELER...

AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı.

Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

YAYIMLANAN DİĞER KARARLAR

Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları da değiştirildi.

Söz konusu karar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında verildi.

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