Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı adamı doğum gününü kutladı

Fredie Blom, muhtemelen dünyanın en yaşlı insanı. O ve kız kardeşi dünyanın dört bir yanından on milyonlarca insanın ölmesine neden olan İspanyol gribi pandemisini yaşadı.

Blom’un yaşı henüz doğrulanmamış olsa da, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olan 112 yaşındaki Bob Wighton’dan bile daha yaşlı.

'TEK DİLEĞİM SİGARA'

1918 İspanyol Gribi pandemisinde, hastalıktan korunmak için samanlıkta uyumak zorunda kaldığını söyleyen Blom, dünyanın şu an içinde bulunduğu salgının kendisini paniğe sürüklemediğini söyledi. Yaşlı adama göre karantinanın en kötü tarafı, ülke çapındaki önlemlerin bir parçası olan sigara satış yasağı. Blom, bu yılki tek doğum günü dileğinin ise sigara olduğunu söyledi.

Happy 116th birthday Beloved Uncle Fredie Blom???????????? and while I could not hug you, at least I could sing for you this morning. Enjoy your simple favourites: v sweet coffee, cake, chicken and gwaais which he used to roll so precisely and now have to spend much time and money on. pic.twitter.com/EJ4IBDQwaC — Doreen Morris (@DoreenMorris) May 8, 2020

"116. Doğum günün kutlu olsun Fredie Blom amca. Sana sarılamıyorum ama en azından senin için bir şarkı söyleyeceğim bu sabah. En sevdiğin şeyler olan tatlı bir kahve, kek, tavuk ve eskiden incelikle sarılan ama şimdi çok zaman alan ve pahalı olan gwaaisin tadını çıkar."

Blom, Güney Afrika’nın doğusundaki Adelaide adlı kırsal bölgede 1904 yılında doğdu. Hayatının büyük bir kısmını Cape Town civarındaki çiftliklerde çalışarak geçirdi ve 86 yaşındaki eşi Hanette ile de burada tanıştı. 30 yıl önce Cape Town’un banliyösü olan Delft’e taşınan çift, neredeyse 50 yıldır evli. Çocuğu olmayan Blom, Janette’in önceki evliliğinden olan iki çocuğunu evlat edindi.