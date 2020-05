Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı adamı doğum gününü kutladı

Fredie Blom, muhtemelen dünyanın en yaşlı insanı. O ve kız kardeşi dünyanın dört bir yanından on milyonlarca insanın ölmesine neden olan İspanyol gribi pandemisini yaşadı.

Blom’un yaşı henüz doğrulanmamış olsa da, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olan 112 yaşındaki Bob Wighton’dan bile daha yaşlı.

1918 İspanyol Gribi pandemisinde, hastalıktan korunmak için samanlıkta uyumak zorunda kaldığını söyleyen Blom, dünyanın şu an içinde bulunduğu salgının kendisini paniğe sürüklemediğini söyledi. Yaşlı adama göre karantinanın en kötü tarafı, ülke çapındaki önlemlerin bir parçası olan sigara satış yasağı. Blom, bu yılki tek doğum günü dileğinin ise sigara olduğunu söyledi.

Happy 116th birthday Beloved Uncle Fredie Blom???????????? and while I could not hug you, at least I could sing for you this morning. Enjoy your simple favourites: v sweet coffee, cake, chicken and gwaais which he used to roll so precisely and now have to spend much time and money on. pic.twitter.com/EJ4IBDQwaC