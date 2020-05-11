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Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı adamı doğum gününü kutladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı insanı olan Fredie Blom, 116'ncı doğum gününü Güney Afrika’daki evinde kutladı.

Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı adamı doğum gününü kutladı

Fredie Blom, muhtemelen dünyanın en yaşlı insanı. O ve kız kardeşi dünyanın dört bir yanından on milyonlarca insanın ölmesine neden olan İspanyol gribi pandemisini yaşadı.

Blom’un yaşı henüz doğrulanmamış olsa da, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olan 112 yaşındaki Bob Wighton’dan bile daha yaşlı.

Ekran Alıntısı

'TEK DİLEĞİM SİGARA'

1918 İspanyol Gribi pandemisinde, hastalıktan korunmak için samanlıkta uyumak zorunda kaldığını söyleyen Blom, dünyanın şu an içinde bulunduğu salgının kendisini paniğe sürüklemediğini söyledi. Yaşlı adama göre karantinanın en kötü tarafı, ülke çapındaki önlemlerin bir parçası olan sigara satış yasağı. Blom, bu yılki tek doğum günü dileğinin ise sigara olduğunu söyledi.

"116. Doğum günün kutlu olsun Fredie Blom amca. Sana sarılamıyorum ama en azından senin için bir şarkı söyleyeceğim bu sabah. En sevdiğin şeyler olan tatlı bir kahve, kek, tavuk ve eskiden incelikle sarılan ama şimdi çok zaman alan ve pahalı olan gwaaisin tadını çıkar."

Blom, Güney Afrika’nın doğusundaki Adelaide adlı kırsal bölgede 1904 yılında doğdu. Hayatının büyük bir kısmını Cape Town civarındaki çiftliklerde çalışarak geçirdi ve 86 yaşındaki eşi Hanette ile de burada tanıştı. 30 yıl önce Cape Town’un banliyösü olan Delft’e taşınan çift, neredeyse 50 yıldır evli. Çocuğu olmayan Blom, Janette’in önceki evliliğinden olan iki çocuğunu evlat edindi.

Blom’un 38 yaşındaki üvey kızı Jasmien Toerien “Fredie her şeyi bizim için yaptı. Sabahları üçte veya dörtte uyanır ve işe bisikletle gider. Hayvanları ve bahçeyle uğraşmayı çok sever” dedi.

İKİ YILDIR DOKTORA GİTMİYOR

Blom, muayene olmaktan sıkıldığı için iki yıldır doktora gitmeyi bırakmış ancak eşi Jeanette “hala bazen benim ilaçlarımı çalıp içiyor” diyor. Blom, 2019’da Güney Afrika basınına uzun yaşamın bir sırrı olmadığını söyleyerek “Zamanımın henüz dolmadığına karar veren, yukarıdaki patron. Tütünümü içiyorum ve doktora gitmiyorum. Ben iyiyim” demişti.

"Dünyanın bilinen en yaşlı insanı olan Güney Afrikalı Fredie Blom amca 116. Yaş gününü kutladı. 102 yıl önce 14 yaşındayken kız kardeşini İspanyol Gribi pandemisinde kaybetmişti. İnanılmaz şeyler yaşadı ve çok şey gördü. Blom için en iyi dileklerimi gönderiyorum."

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