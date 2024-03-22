Restoran çalışanının kendisine saldırdığını söyledi! Paylaşımı TikTok'ta viral olunca restoran güvenlik kamerası görüntüleriyle cevap verdi

Julia Reel isimli bir kadın Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago bölgesinde gittiği bir restoranda darp edildiğini söyleyerek sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kadının paylaşımının viral olmasından sonra restoran güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak Reel hakkında dava açtı.

Restoran yaptığı açıklamasında, "Güvenlik kamerası görüntüleri onun yakalandığı, darp edildiği, banyodan koridora sürüklendiği ve merdivenlerden aşağıya itildiği yönündeki iddialarıyla çelişiyor" ifadelerini kullandı.

Reel'in avukatı ise güvenlik görüntülerinde iki dakikalık açıklanamayan bir boşluk bulunduğunu ve müşterinin itildiğini iddia ettiği merdivenin bir kısmının da gösterilmediğini iddia etti. Ayrıca genç kadının morluklar ve beyin sarsıntısı nedeniyle acil serviste tedavi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Restoran iddiaları reddetti ve videonun yayınlanmasından bu yana iptallerde artış gördüklerini iddia ederek ona karşı dava açtı.

Restoran, açtığı davada, videoyu yayınladıktan sonra Reel ile iletişime geçmeye çalıştığını ancak ondan haber alamadığını söyledi.







