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Reuters duyurdu: Putin'in yolsuzluk ve suistimal dosyasını ifşa eden ve en güçlü rakibi olan muhalif Alexei Navalny öldü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.02.2024 14:29 | Son Güncelleme:
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Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny öldü. Navalny, Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk ve suistimal vakalarını ifşa etmiş ve dünyaca ün kazanmıştı. Kutup Bölgesi'nde bir hapishanede tutulan Navalny'nin bir dönem kaybolduğuna dair söylentiler yayılmıştı.

Reuters duyurdu: Putin'in yolsuzluk ve suistimal dosyasını ifşa eden ve en güçlü rakibi olan muhalif Alexei Navalny öldü!

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rus muhalif Alexei Navalny'nin Rusya'nın kuzeyindeki Kutup Bölgesi'nde bir hapishanede tutuluyordu.

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CEZAEVİ YETKİLİLERİ DUYURDU

Rus cezaevi yetkilileri, Navalni'nin yürüyüş yaptıktan sonra rahatsızlandığını ve bilincini kaybettiğini, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldüğünü duyurdu.

Reuters haber ajansına göre Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh ise ölüm haberini doğrulayamadıklarını, ancak Navalni'nin avukatının cezaevine doğru yola çıktığını kaydetti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), açıklamasında, "Navalny'a yapılan gerekli tıbbi müdahaleler olumlu sonuç vermedi. Doktorlar öldüğünü tespit etti. Ölüm nedeni araştırılıyor." ifadelerine yer verildi.

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19 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Bulunduğu hapishanede kendisinden bir süre haber alınamayan Navalny'nin Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği açıklanmıştı.

Putin'e muhalifliğiyle tanınan Navalny, 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

PUTİN'İN YOLSUZLUK VAKALARINI İFŞA ETMİŞTİ

Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Alexei Navalny, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de dahil olmak üzere Rus yetkililerin yolsuzluk ve suistimal vakalarını ifşa eden blogu aracılığıyla dünyada ün kazandı.

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2020'DE ZEHİRLENMİŞTİ

Navalny, Putin’e muhalifliği nedeniyle birçok kez tutuklandı ve hapse girdi. 2014 yılında "zimmete para geçirme" suçlamasıyla mahkum edildi.

2020 yılında sinir gazı ile zehirlenen Navalny, Rusya'ya dönmeden önce aylarca Almanya'da tedavi gördü ve hemen ardından tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Navalny'nin hapsedilmesi dünyanın dört bir yanından protestolara ve kınamalara yol açarken, ABD de dahil olmak üzere birçok ülke Navalny’nin serbest bırakılması ve zehirlenmesinin soruşturulması çağrısında bulundu. Navalny'nin davası Rusya'da siyasi özgürlük ve insan hakları mücadelesinin bir sembolü haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Alexei Navalny putin
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