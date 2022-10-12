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Reyting sonuçları 12 Ekim Çarşamba: Bir Peri Masalı, Gecenin Ucunda reyting sonuçları açıklandı mı?

12.10.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları her hafta yoğun ilgi görüyor. Sevilen diziler ve yarışma programları her hafta belirli günlerde yayınlanıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen diziler arasında O Kız, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı ve Gecenin Ucunda da yer alıyor. Peki, 12 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları 12 Ekim Çarşamba: Bir Peri Masalı, Gecenin Ucunda reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Çarşamba akşamları Kanal D’de O Kız, Star TV’de Gecenin Ucunda, Fox TV’de Bir Peri Masalı, ATV’de Kuruluş Osman dizileri yayınlanıyor. TV 8’de ise MasterChef Türkiye ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta AB puan türünde Kuruluş Osman birinci, MasterChef Türkiye ikinci, Gecenin Ucunda sekizinci, Bir Peri Masalı ise dokuzuncu, O Kız onuncu sırada yer aldı.

12 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekşm reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANAN REYTİNG SONUÇLARI

Total puan türünde Kuruluş osman birinci, MasterChef Türkiye beşinci, O Kız sekizinci, Bir Peri Masalı ise dokuzuncu sırada yer aldı. Gecenin Ucunda ise ilk ona giremedi.
AB puan türünde Kuruluş Osman birinci, MasterChef Türkiye ikinci, Gecenin Ucunda sekizinci, Bir Peri Masalı ise dokuzuncu, O Kız onuncu sırada yer aldı
ABC puan türünde Kuruluş Osman birinci sırada, MasterChef Türkiye ikinci sırada, O Kız yedinci, Gecenin Ucunda sekizinci, Bir Peri Masalı dokuzuncu sırada yer aldı.

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