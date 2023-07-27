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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz 27 Temmuz reyting birincisi kim?

27.07.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 27 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star, Sahte Balayı, Deli Aşk gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Temmuz reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 27 Temmuz Perşembe gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 27 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 27 Temmuz Perşembe günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 27 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

27 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

20 Temmuz Perşembe günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı, 3. sırada ise Kanal D'de ekranlara gelen "Ya Çok Seversen" dizisi yer aldı.

AB'de 1. sırada TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı, 2. sırada Kanal D'de ekranlara gelen "Ya Çok Seversen" dizisi , 3. sırada ise TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi yer aldı.

20+ABC1'de 1. sırada TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı, 2. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi, 3. sırada ise Kanal D'de ekranlara gelen "Ya Çok Seversen" dizisi yer aldı.

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