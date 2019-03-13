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Rezaletin böylesi! 16 yaşındaki öğrencisiyle otoparkta basıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

ABD'nin Ohio eyaletindeki Franklin Lisesi'nde görev alan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Madalyn Arnett, öğrencisiyle otoparkta cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

Gizli ilişkinin ortaya çıkmasıyla görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınan 26 yaşındaki öğretmenin çıkarıldığı mahkemede 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

ABD’nin Ohio Eyaleti’nde yer alan Franklin Lisesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yapan Madalyn Arnett, 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Suçlama ise; 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmek…
Arnett, mahkeme öncesinde suçunu kabullendi. 3 Mayıs’ta açıklanacak cezasında indirim bekliyor.
26 yaşındaki kadın, geçen sene Mart ayında evinde gözaltına alınmıştı.
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ABD öğretmen

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