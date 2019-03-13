Rezaletin böylesi! 16 yaşındaki öğrencisiyle otoparkta basıldı

Gizli ilişkinin ortaya çıkmasıyla görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınan 26 yaşındaki öğretmenin çıkarıldığı mahkemede 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
5 yıla kadar hapis cezası isteniyor
ABD’nin Ohio Eyaleti’nde yer alan Franklin Lisesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yapan Madalyn Arnett, 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Suçlama ise; 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmek…
Arnett, mahkeme öncesinde suçunu kabullendi. 3 Mayıs’ta açıklanacak cezasında indirim bekliyor.
26 yaşındaki kadın, geçen sene Mart ayında evinde gözaltına alınmıştı.
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